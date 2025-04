Dominika Serowska podczas rozmowy na kanale "Ja wysiadam" otwarcie przyznała, że nie tańczy z Marcinem Hakielem. Choć Hakiel próbował ją wielokrotnie namówić do wspólnego tańca, celebrytka stanowczo odmawiała i podkreśla, że nie lubi tańczyć w parze:

Ja nie lubię tańczyć w parze. Lubię tańczyć sama. Naprawdę, dla mnie to jest jakaś straszna... Po prostu nie cierpię przyznała Dominika Serowska w rozmowie z cyklu 'Ja wysiadam'

Partnerka Marcina Hakiela nie lubi z nim tańczyć!?

Dominika Serowska w ostatnim czasie dość mocno otworzyła się na temat życia prywatnego. Najpierw wywołała kontrowersje, dzieląc się obawami przed tym, że Marcin Hakiel może ochrzcić ich syna w tajemnicy. Potem zabrała głos w sprawie porównań do Katarzyny Cichopek, a teraz zaskoczyła wypowiedzią na temat Hakiela.

Dominika wyjawiła, że nie tańczą razem, a ona bardziej lubi tańczyć sama. Uwielbia style, które pozwalają jej na pełną swobodę ruchów. Podkreśliła, że taniec w parze ogranicza ją.

Nie, nie. On wiele razy mnie wyciągał nawet w domu, albo gdzieś byliśmy na wyjściu, to też chciał, ale ja się wstydzę, ja nie lubię tańczyć w parze. Lubię tańczyć sama. Naprawdę, dla mnie to jest jakaś straszna... Po prostu nie cierpię powiedziała Dominika Serowska w wywiadzie z cyklu 'Ja wysiadam'

To nie wszystko! Jak wiadomo, Dominika i Marcin Hakiel są zaręczeni i być może przed nimi kolejna poważna decyzja dotycząca ślubu. Co z pierwszym tańcem? Małżeństwo z tancerzem to wysoko zawieszona poprzeczka.

Ostatnio gdzieś mówiłaś, że byś chciała chyba tango przyznał Marcin Hakiel, a Dominika potwierdziła.

Partnerka Marcina Hakiela chodzi do szkoły tańca

Okazuje się, że taniec jest obecny w życiu partnerki Marcina Hakiela, bo uczęszcza ona do jednej z jego szkół tańca, ale nie tańczy z nim:

Ja chodzę do niego na lekcje tańca, ale nie do Marcina, tylko po prostu do grupy wyznała partnerka Marcina Hakiela.

Wtedy ze strony prowadzącej padło pytanie: Nie tańczysz z Marcinem? Odpowiedź Dominiki była stanowcza.

Nie, nie. On wiele razy mnie wyciągał nawet w domu, albo gdzieś byliśmy na wyjściu, to też chciał, ale ja się wstydzę, ja nie lubię tańczyć w parze. Lubię tańczyć sama. Naprawdę, dla mnie to jest jakaś straszna... Po prostu nie cierpię powiedziała wprost Dominika.

