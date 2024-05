W miniony weekend dowiedzieliśmy się, że Sandra Kubicka i Alek Baron zostali rodzicami! Niestety, radość z narodzin synka przyćmił strach o jego zdrowie, ponieważ chłopiec urodził się jako wcześniak. Przejęta stanem malca modelka przepłakała wiele godzin, ale na szczęście mogła liczyć na wsparcie ukochanego. Ten przygotował dla niej również niezwykłą niespodziankę!

Tak Alek Baron powitał w domu Sandrę Kubicką!

Od tygodni fani z zapartym tchem przyglądali się Sandrze Kubickiej, która zapowiadała, że lada moment urodzi. Wyznała nawet, że gdy na jej profilu instagramowym zapadnie cisza, oznaczać to będzie, że jest już po wszystkim. Gdy takowa rzeczywiście się pojawiła, odbiorcy nie mieli wątpliwości, że Sandra i Alek właśnie zostali rodzicami. Przeciągające się jednak milczenie modelki niepokoiło ich coraz bardziej.

Dopiero w miniony weekend przekonaliśmy się, że Sandra Kubicka rzeczywiście urodziła i tak jak sądzono, doszło do tego już kilka dni temu. Niestety, dzieląc się swoim szczęściem, 29-latka jednocześnie opowiedziała o trudnej sytuacji. Jak się okazało, mały Leonard przyszedł na świat jako wcześniak, czego nikt się nie spodziewał. Póki co wymaga więc on hospitalizacji, ale lekarze robią co mogą by zadbać o jego zdrowie.

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron instagram.com/sandrakubicka/

Dla Sandry jest to bardzo trudna sytuacj,a tym bardziej że w momencie, gdy jej pierworodny przebywa w szpitalu, ona już po kilku dniach mogła wrócić do domu. Przejęty Alek Baron postanowił stanąć na wysokości zdania i jakoś umilić ukochanej ten niełatwy czas. Przygotował dla niej wzruszającą niespodziankę, ustawiając na samym środku domu ogromną dekorację z balonów. Nie zabrakło również bukietu kwiatów, a na jednym z balonów możemy dostrzec napis:

Najlepsza, najdzielniejsza mama

Alek Baron przygotował niespodziankę dla Sandry Instagram@alekbaron

Muzyk stara się dbać o żonę w tych trudnych dla nich obojga chwilach. Oprócz przygotowanej niespodzianki nie zapomniał także o życzeniach dla Sandry z okazji jej pierwszego Dnia Mamy!

Jest w Tobie światło, dobro, miłość, odwaga, akceptacja, mądrość i empatia. Przy Tobie wzrastam i staję się lepszym człowiekiem. Mam przepiękną żonę, wspaniałego syna a nasza rodzina to mój fundament. Jestem szczęściarzem - napisał.

Mamy nadzieję, że niebawem do rodzinnego gniazda dołączy również mały Leonard.

Alek Baron przygotował niespodziankę dla Sandry Instagram@alekbaron

