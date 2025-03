Darek Wardziak zdobył sympatię widzów w programie "Totalne remonty Szelągowskiej" czy "Domowe rewolucje". Widzowie pokochali go za poczucie humoru. W ubiegłym roku postanowił jednak zakończyć współpracę z TVN i rozpocząć nową z Polsatem, dołączając do ekipy "Nasz nowy Dom". Jak wygląda współpraca fachowca z prowadzącą? Ela Romanowska musiała to wyjaśnić!

Reklama

"Darek Stolarz" gwiazdą "Nasz nowy dom"

W 2023 roku Ela Romanowska została nową prowadzącą "Nasz nowy dom". W tej roli zastąpiła uwielbianą Kasię Dowbor, którą widzowie kochali od 1. odcinka. Romanowska wzbudzała mieszane uczucia, ale ostatecznie została zaakceptowana przez fanów show.

W grudniu ubiegłego roku w mediach obiegła informacja, że Darek Wardziak znany jako "Darek Stolarz" z "Totalnych remontów Szelągowskiej" zakończył współpracę z TVN i dołączył do ekipy "Nasz nowy dom". Teraz Romanowska została zapytana o współpracę z fachowcem, a odpowiedź nie mogła być inna.

Fantastycznie. Darek ma niesamowite poczucie humoru, ale ma też ogromne serducho, a to jeżeli chodzi o nasz projekt jest bardzo ważne. Nie boi się ciężkiej pracy, daje z siebie tysiąc procent. Myślę, że będziecie Państwo zachwyceni – powiedziała Ela Romanowska.

Następnie nasza dziennikarka dopytała, czy sądzi, że uda im się powtórzyć sukces duetu Doroty Szelągowskiej i Darka Stolarza.

Co powiedziała Ela Romanowska? Obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej!

Zobacz także: