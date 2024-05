Klaudia El Durski wpadła na dość nietypowy pomysł, który naprawdę zaskoczył jej ukochanego. Partner celebrytki do końca miał wątpliwości, czy modelka czasem go nie wkręca. 35-latka obudziła swojego partnera w środku nocy i przekazała mu radosną nowinę. Choć mężczyzna nie mógł w to uwierzyć, to jednak wszystko okazało się prawdą.

Klaudia El Dursi przygotowała wyjątkową niespodziankę dla partnera

Klaudia El Dursi to obecnie jedna z największych gwiazd w Polsce, a to za sprawą prowadzenia "Hotelu Paradise", który cieszy się sporą popularnością wśród widzów już od 8. edycji. Prywatnie modelka jest w związku z Jackiem Leszczyńskim, z którym wychowuje dwóch synów. Ostatnio młodszy syn Klaudia El Dursi przystępował do Pierwszej Komunii Świętej, co było niemałym wydarzeniem dla całej rodziny. Teraz ukochany celebrytki obchodził swoje urodziny, a modelka przygotowała dla niego niemałą niespodziankę.

Klaudia El Dursi udowodniła, że potrafi robić niespodzianki. Modelka nagrała film w środku nocy, w którym oznajmiła, że za chwile razem ze swoim ukochanym wylatuje na Ibizę. Partner celebrytki nic o tym nie wiedział i gdy został obudzony przez nią w środku nocy nie sądził, że mówi ona poważnie. Para jednak się zebrała i pojechała wspólnie na lotnisko.

1.15 w nocy. Czekałam, aż wszyscy pójdą spać. Teraz mam jakieś półtorej godziny, żeby nas spakować. To jest niespodzianka. Jacek miał dzisiaj urodziny, rano mu wręczyłam prezent. On absolutnie nie ma o tym pojęcia, że za chwile jedziemy na tydzień na Ibizę — powiedziała Klaudia El Dursi.

Prowadząca "Hotel Paradise" budzi sporą sympatię wśród internautów więc nic dziwnego, że jej pomysł spotkał się ze spory uznaniem. Wiele osób podziwia celebrytkę za jej spontaniczność i odwagę.

Jesteś niesamowita! Ten Twój chłop to ma szczęście

Hahaha mega. Najlepsza pobudka Jacka

Wszystkiego najlepszego Jacek. Ta Klaudia to dopiero wariatka. Super niespodzianka — piszą internauci.

A wy co sądzicie o niespodziance Klaudii El Dursi?

Reklama

