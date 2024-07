Naturalne oleje roślinne często stosowane są do pielęgnacji cery. Odżywiają ją, nawilżają i pomagają zachować młody wygląd. Niektóre, np. olej kokosowy i rycynowy, mają działanie antyseptyczne, likwidują bakterie i grzyby, które mogą być przyczyną chorób skóry. Olejki do twarzy można stosować przy każdym rodzaju cery.

Oleje schnące i nieschnące

Oleje roślinne różnią się m.in. pod względem tego, ile zawierają kwasów tłuszczowych wielokrotnie nienasyconych. Jeśli te kwasy stanowią przynajmniej 50% ich zawartości, olej będzie dość szybko wysychał na powietrzu. Jeśli natomiast zawiera ich mniej niż 20%, jest olejem nieschnącym. Taki olej będzie przed dość długi czas utrzymywał się na skórze w postaci tłustej powłoki. Olejki, które zawierają od 20% do 50% kwasów tłuszczowych wielokrotnie nienasyconych, to oleje półschnące.

W zależności od tego, czy dany olejek jest schnący, półschnący czy nieschnący, stosuje się go do pielęgnacji innego rodzaju cery.

Olejki do cery suchej, dojrzałej i normalnej

Do pielęgnacji cery suchej, dojrzałej i normalnej najlepsze będą oleje nieschnące. Zapewnią im one nawilżenie, odżywią i zwiększą elastyczność włókien skóry. Można używać ich jako składnika maseczki do twarzy albo stosować zamiast kremu nawilżającego. Po posmarowaniu twarzy takim olejkiem, należy potrzymać go przez ok. 15-20 minut na skórze, a następnie usunąć jego nadmiar wacikiem lub chusteczką higieniczną. Do olejów nieschnących należą m.in.:

olej z awokado,

olej kokosowy,

oliwa z oliwek,

olej z orzechów makadamii,

olej rycynowy,

olej z pestek dyni.

Olejki do cery trądzikowej, tłustej i mieszanej

Do pielęgnacji cery tłustej, skłonnej do zaskórników, trądzikowej i mieszanej, można stosować „lżejsze”, schnące i półschnące, olejki. Odżywiają one skórę, często działają antyseptycznie i normalizują pracę gruczołów łojowych. Doskonale nadają się do sporządzania maseczek lub zamiast kremu do twarzy. Nie pozostawiają przy tym na skórze tłustej powłoki. Do olejów schnących należą:

olej z dzikiej róży,

olej z konopii,

olej lniany,

olej z nasion wiesiołka,

olej z czarnuszki,

olej z pestek winogron.

Olejami półschnącymi są natomiast:

olej migdałowy,

olej sezamowy,

olej arganowy,

olej rzepakowy,

olej słonecznikowy.

