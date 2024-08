Antoni Królikowski po raz drugi zostanie ojcem. Aktor i jego obecna partnerka Izabela Banaś spodziewają się dziecka, czym pochwalili się podczas festiwalu w Kudowie im. Pawła Królikowskiego. Przyszły ojciec początkowo ostrożnie wypowiadał się na temat ciąży Izabeli. Ostatnio udzielił jednak wywiadu, w którym otworzył się na swoją radość:

Antoni Królikowski i Izabela Banaś lada chwila zostaną rodzicami. Pierwsze miesiące ciąży ukrywali przed mediami. Aktor i jego partnerka wyprowadzili się z Warszawy do Wrocławia, gdzie trzymają Królikowskiego zobowiązania zawodowe, jednak już w pierwszych wywiadach po ogłoszeniu radosnej nowiny, przyznał, że chciałby, żeby jego dziecko stawiało pierwsze kroki właśnie tam.

Antoni Królikowski mając na uwadze, jak wiele zamieszania w mediach wywołuje jego życie uczuciowe, z dystansem podchodził do dzielenia swoim aktualnym szczęściem. W rozmowie z Jastrząb Post zdecydował się jednak opowiedzieć nieco o ciąży swojej partnerki Izabeli: