Nie do wiary, jaki tort sprezentowali swojej córeczce Rzeźniczakowie. Był większy od nich

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie uczcili 1. urodziny swojej córki Antosi w wielkim stylu. Przyjęcie było tak wystawne, że internauci porównali je do wesela. Balony, kwiaty, elegancka oprawa i liczni goście – to wszystko sprawiło, że wydarzenie odbiło się szerokim echem w sieci. Jednak to, co zwróciło największą uwagę, to tort. Był tak wysoki, że przerastał nawet gości.