Telewizja Polska nie przestaje zaskakiwać, zmianami, jakie nadchodzą w zdumiewającym tempie. Również program "The Voice Senior" nie został oszczędzony i z formatem musiał pożegnać się cały dotychczasowy skład trenerski. Media donoszą, że do programu ma dołączyć znany prezenter, który z publicznym nadawcą pożegnał się jakiś czas temu. Szykuje się więc wielki powrót.

Wielki powrót do TVP! To on zasiądzie obok Andrzeja Piasecznego w "The Voice Senior"

Od grudnia w Telewizji Polskiej wiele się zmieniło. Wymieniony został m.in. prawie cały skład prezenterów w "Pytaniu na śniadanie", zmiany dotknęły również uwielbiany przez widzów program "The Voice of Poland" i w muzycznym show doszło do rewolucji w składzie jurorskim.

W 14. edycji nie zobaczymy już Marka Piekarczyka oraz Justyny Steczkowskiej, a zamiast nich pojawi się Michał Szpak i Kuba Badach. W "The Voice Kids" zmienili się za to prowadzący i zamiast Idy Nowakowskiej i Tomasza Kammela pierwszy raz w historii w tej roli pojawi się duet kobiecy. Nic więc dziwnego, że metamorfoza dotknęła również "The Voice Senior" jednak w tym przypadku, bardziej drastycznie. Z muzycznego show został zwolniony cały dotychczasowy skład jurorski.

Natasza Młudzik, Jan Bogacz, TVP

Jak donosi "Pudelek" w nadchodzącej edycji "The Voice Senior" nie pojawi się żaden z dotychczasowych jurorów show, ponieważ cały skład został zwolniony. Dotychczas na fotelu jurorów zasiadali: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Halina Frąckowiak oraz Tomasz Szczepanik.

Pawel Wodzynski/East News

Marylę Rodowicz ma zastąpić Andrzej Piaseczny, który był trenerem w programie 3 lata temu. "Pudelek" donosi, że w fotelu jurorskim w "The Voice Senior" zasiądzie również Robert Janowski, który powróci do Telewizji Polskiej.

Robert świetnie się sprawdził jako juror w show Polsatu. Sam jest doświadczonym muzykiem, jesteśmy przekonani, że doskonale poradzi sobie jako trener śpiewających seniorów - powiedziała Pudelkowi osoba z produkcji.

Na pozostałych fotelach mają zasiadać kobiety, jednak ich nazwiska są na razie tajemnicą. Czekacie?

