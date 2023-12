Jak podają wirtualnemedia.pl Katarzyna Skrzynecka wraca do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i to jako... uczestniczka! W nadchodzącej, 20. edycji show Polsatu zobaczymy najlepszych z najlepszych, czyli gwiazdy, które zajmowały najwyższe miejsca w poprzednich seriach. Jedną z nich będzie właśnie Kasia! Poznajcie szczegóły.

Reklama

Katarzyna Skrzynecka jako uczestniczka w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

O 20., jubileuszowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w Polsacie już jest głośno! Tym razem w show zobaczymy ośmiu uczestników, którzy w poprzednich edycjach programu zajmowali najwyższe miejsca. Portal wirtualnemedia.pl potwierdził, że jednym z nich będzie Katarzyna Skrzynecka, zwyciężczyni pierwszej serii "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Od drugiej edycji (aż do siedemnastej) aktorka była jurorką programu - w 18. edycji Polsat rozstał się z gwiazdą, co rozjuszyło wiernych widzów programu. Solidarnie ze Skrzynecką z programem pożegnał się również Piotr Gąsowski.

Tomasz Zukowski 2014

Co ciekawe, już jakiś czas temu pojawiły się plotki, że do programu powróci również sam Piotr Gąsowski. Nie wiadomo jednak w jakiej roli - czy prowadzącego czy... jurorka. Oficjalnie bowiem z tą rolą pożegnał się niedawno Paweł Domagała. W komisji na pewno zasiądą za to Małgorzata Walewska oraz Robert Janowski.

Michal WARGIN/East News

Katarzyna Skrzynecka wygrała pierwszą, historyczną edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a do historii show przeszły występy, w których wcielała się w rolę m.in. Shakiry, Tatiany Okupnik, Tiny Turner, Pink czy Madonny. Jako jedyna w historii w finale programu wcieliła się w... dwóch artystów jednocześnie - Andreę Bocelliego i Sarah Brightman. Zobaczcie poniżej!

Reklama

Zobacz także: Córka Katarzyny Skrzyneckiej skończyła 12 lat. "Piękna, podobna do mamy"