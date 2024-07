Joanna Koroniewska z samego rana przekazała radosną nowinę. Aktorka nie zamierzała już dłużej tego ukrywać i w programie "Dzień dobry TVN" przyznała, że dołączyła do stacji. Jak się okazuje, żona Macieja Dowbora poprowadzi wyjątkowy program. Jesteście ciekawi?

Aż mam ciarki - wyznała Koroniewska.

Joanna Koroniewska dołącza do TVN. Już wiadomo w jakiej roli!

Joanna Koroniewska jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek i szerszej publiczności dała się poznać z roli córki Mostowiaków w serialu "M jak miłość". Wygląda na to, że w życiu 46-latki i jej męża nadchodzą właśnie duże zmiany. Dopiero co Maciej Dowbor ogłosił, że żegna się z Polsatem po dwudziestu latach pracy, a teraz Joanna Koroniewska zasiadła na kanapie "Dzień dobry TVN" by przekazać, radosne wieści. Aktorka od dłuższego czasu ukrywała to przed fanami.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor Instagram@joannakoroniewska

Na antenie "Dzień Dobry TVN" w sobotni poranek, 6 lipca, Joanna Koroniwska zasiadła na kanapie śniadaniówki, by poinformować, że poprowadzi zupełnie nowy program. Co ciekawe aktorka poszła w ślady teściowej, Katarzyny Dowbor i podobnie jak ona będzie prowadzić program o remontach!

Aż mam ciarki. (...) Ten projekt jest wyjątkowy z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że to jest prawdziwe reality show. (...) Druga rzecz - to mnie najbardziej fascynuje - my, Polacy, kochamy remonty, kochamy kłócić się o remonty. Zobaczycie kawał dobrej remontowej roboty

Jak się okazuje, nowy format będzie nosił nazwę "Zróbmy sobie dom". Joanna Koroniewska przyznała, że takiego programu jeszcze w Polsce nie było i jest ogromnie szczęśliwa z roli prowadzącej.

Nareszcie mogę Wam zdradzić mój sekret… Buduję DOM. Bardziej precyzyjnie rzecz ujmując, prowadzę program dla stacji TVN jakiego (mamy nadzieję) jeszcze w Polsce nie było. W którym uczestnicy sami muszą wyremontować swój wymarzony dom!!! Muszą go zdobyć ciężką pracą, jednak dostaną na to naprawdę spory budżet. Ale to co najważniejsze, Wy widzowie będziecie świadkami rywalizacji naszych cudownych par. I to Wy - na koniec programu wybierzecie wygranych szczęśliwców! Widzimy się w TVN-ie w przyszłym roku - napisała Koroniewska na Instagramie.

Fanom ta informacja bardzo przypadła do gustu i pod postem pojawiła się lawina komentarzy.

Pani Joanno super bardzo kibicuję

Trzymam mocno kciuki. I życzę powodzenia. Super, bardzo się cieszę

Wow uwielbiam remonty starych domów! Nie mogę się doczekać! - piszą uradowani fani.

Będziecie oglądać?

