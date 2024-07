Naturalne nawilżanie każdego rodzaju cery – olej kokosowy

Olej kokosowy wytwarza się poprzez wytłaczanie wysuszonego miąższu orzechów kokosowych. Po wyprodukowaniu przypomina on białe masło o delikatnym kokosowym zapachu. Można stosować go do pielęgnacji włosów i skóry całego ciała. Znany jest korzystny wpływ, jaki ma olej kokosowy na twarz.