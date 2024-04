Akop Szostak postanowił jeszcze raz poruszyć temat swojego rozstania. Zapytany o to, czy żałuje, że wraz z Sylwią Szostak pisali tyle o związku, zaprzeczył dodając:

Zbyt mało pisałem o tym, co czuje mężczyzna.

Z kolei na pytanie o samopoczucie, odpowiedział:

Wrócę do Was nie do końca taki, jaki byłem.

Co ma na myśli?

Akop Szostak o samopoczuciu po rozstaniu z Sylwią Szostak

Rozstanie Szostaków po 10 latach małżeństwa zszokowało internautów. W ich związek wierzyli jak w mało który. Fani poczuli się oszukani, że para ciągle pisząc o związku ukryła, że sami przechodzą poważny kryzys. Pojawiły się plotki o zdradzie. Akop Szostak poruszał temat rozstania z Sylwią Szostak i zaprzeczył, że powodem miała być osoba trzecia. Teraz po krótkim czasie, fani postanowili zapytać Akopa czy żałuje, że tyle publikował w sieci treści o związku. Zaskoczył ich odpowiedzią:

Nie, zawsze byłem szczery. Taki też będę dalej czy to się komuś podoba czy nie. Na to, kto w co będzie wierzył nie mam wpływu. Zawsze mówiłem i pisałem o swoich wartościach i będę to robił nadal. Można mi wiele zarzucić ale nie kłamstwo.

Z perspektywy czasu Akop Szostak żałuje, że nie zwracał uwagi odbiorców mocniej na uczucia mężczyzn. Zapewnia, że zamierza to zmienić, ale nie będzie się już rozwodził nad swoją przeszłością, m. in. związkiem z Sylwią Szostak:

Pisałem o wielu rzeczach, o miłości, przyjaźni w związku, kłótniach i próbach naprawiania. Taki już jestem. Zawsze będę mówił, że powinienem się urodzić o wiele wcześniej. Choć jedną rzecz może bym dodał, zbyt mało pisałem o tym, co czuje mężczyzna. Teraz będę miał sporo okazji do tego. Jednak będę mówił o sobie oraz o tym, co mnie czeka. Nie o tym, co było.

Akop Szostak przyznał, że aktualnie to nie jest jego "najlepszy moment w życiu". Jednak nie chce się smucić. Napisał:

Jednak nigdy nie chciałem narzekać i nie będę tego robił. Każdy z nas ma swój sposób na przeżywanie i przepracowywanie pewnych rzeczy w życiu. Obiecałem sobie, że od niedzieli wracam do życia, w pewien sposób będzie to dla mnie ważny dzień. Taki mam plan, zazwyczaj udaje mi się realizować swoje cele, więc obiecuję, że koniec z posępną miną. Wrócę do Was nie do końca taki, jaki byłem, ale na pewno wniosę więcej uśmiechu niż ostatnio.

