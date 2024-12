Sylwia Peretti nosi w sercu niezwykły ból po stracie swojego dziecka. Ukojenie daje jej przebywanie u syna na cmentarzu, co uczyniła i tym razem. Co ciekawe, na nagrobku leżał tajemniczy list, który natychmiast pokazała fanom na Instagramie. Wszystko po tym, jak obdarowała paczkami świątecznymi dzieci.

Półtora roku temu życie Sylwii Peretti zmieniło się o 180 stopni, a serce rozdarło na milion kawałków. Tragiczna śmierć jej syna Patryka przyniosła ból, który już nigdy nie ustanie, jednak Sylwia stara się odnaleźć swoją nową rzeczywistość. Coraz częściej pokazuje się na Instagramie i relacjonuje przebieg swojego życia. Niedawno z okazji Mikołajek Sylwia Peretti zorganizowała po raz kolejny akcję rozdawania paczek dzieciom pod hasłem "Paczki Peretti". Wówczas wrzuciła nagranie do sieci, ukazując radość dzieci, które odpakowują prezenty. Dotychczas takie przedsięwzięcia organizowała wraz z synem, jednak tym razem musiała poradzić sobie w pojedynkę.

Dziś Mikołajki, więc wszystkim Mikołajom przesyłam najlepsze życzenia.Wiem, że niecierpliwie czekacie na materiał z Paczki Peretki, dlatego wrzucam obiecany backstage z części Domów, które już odwiedziliśmy z prezentami. Mam nadzieję że chociaż w jakimś stopniu, będziecie sobie w stanie wyobrazić emocje, które były tam ze mną, bo radości dzieci nie jestem w stanie ująć słowami.Dotrzymałam też słowa mojemu Mikołajowi - uśmiechałam się, a z każdym uśmiechem czułam w sercu jego radość i słowa:'Mamuśka dajesz rade, jestem tutaj z tobą!'Jednak muszę się przyznać, że z każdym zamknięciem drzwi od kolejnych Placówek, serce pękało jeszcze bardziej, o ile da się bardziej...Dziś wyruszam do kolejnych Domów. Z 724 prezentów, pozostało do rozwiezienia ok 300, więc z górki.Trzymajcie kciuki, aby ten dzień dzień i każdy kolejny przyniósł Dzieciom i Seniorom radość i nadzieję, mi siłę.

- napisała wówczas Sylwia.