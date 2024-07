Moda vintage to trend pojawiający się w kulturze już w XIX wieku, kiedy to zaczęto interesować się tym, co było kiedyś modne. To noszenie zarówno ubrań matek i babć, ale również kupowanie nowych ubrań, które są stylizowane na ubiegłe lata i dekady. Co dziś w modzie vintage jest modne? Z pewnością zwiewne sukienki w kwiatki i skórzane dodatki.

Moda vintage opiera się na kilku bardzo prostych zasadach i aby wkomponować się w ten styl powinno się ich konsekwentnie przestrzegać:

Wszystko, co stare, jest modne . Staromodne ubrania, które wyciągamy z szaf naszych matek i babć mogą być określone mianem vintage. To styl przeszły, niecodzienny i bardzo odległy od współczesnych trendów. Jeżeli interesujemy się modą vintage niestety powinniśmy zapomnieć o stylizacjach glamour, street fashion czy sportowej elegancji.

Vintage nie oznacza zniszczone. Jeżeli decydujemy się sięgać do szafy mamy i babci i wyciągać ich ubrania z dawnej młodości, pierwsze, co powinno zwrócić uwagę to ich stan. Stare, zniszczone, a co gorsza przepocone i brudne elementy stylizacji to nie najlepszy wybór.

Konsekwencja w stylizacji vintage. Moda vintage to również zwrot ku jednemu stylowi w przeszłych trendach. Nie powinno się mieszać seksownego stylu z lat 50. i 60., którego symbolem są stylizacje Marylin Monroe z hipisowskimi sukienkami w kwiaty. Dobierz styl do swojego charakteru, stylu bycia.

Vintage tkwi w akcentach. Jedne z najlepszych stylizacji vintage to takie, w których pojawia się jeden lub maksymalnie dwa elementy z tego stylu. Nie muszą być mocnymi akcentami w tej stylizacji, ale zachowają równowagę i przykują uwagę – np. kolczyki klipsy, stare, skórzane torebki, stylizowane nakrycia głowy czy... nawet fryzury retro.

Do kanonu mody vintage na pewno możemy zaliczyć zwiewne, rozkloszowane sukienki, podcięte w pasie szerokim skórzanym paskiem oraz spódnice dopasowane do ciała sięgające aż do połowy łydki. To również małe torebki na krótkim, szerszym pasku, pantofle na niskim obcasie, głębokie kapelusze z małym rondlem czy pierścionki z dużym oczkiem. Aby stylizacja była spójna, należy pamiętać również o makijażu i fryzurze. Warto zdecydować się na:

makijaże akcentujące oczy i usta, nie zapominając o sztucznych rzęsach i rysowanych kreskach nad oczami w stylu „kocie oko”,

fryzury retro, w których królują finezyjnie upięte fale, koki i natapirowane włosy.