Moda retro to połączenie współczesnych tkanin z krojami inspirowanymi trendami sprzed lat.

Moda kołem się toczy – ta zasada dotyczy zarówno ubrań, dodatków, jak i trendów w literaturze. To niemal pewne, że jeśli coś przestaje być modne, za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wróci w nowej, bardziej nowoczesnej formie. Renesans przeżywają obecnie m.in. długie, eleganckie suknie, które były popularne w minionym stuleciu.

Styl retro dla kobiet o chłopięcej sylwetce

W latach 20. wiele kobiet nie mogło się poszczycić kształtną figurą, dlatego modne wówczas ubrania nie podkreślały sylwetki. Dużą popularnością cieszyły się sukienki z obniżonym stanem, nieakcentujące talii. Trend ten powrócił w latach 60., ale sukienki znacznie się skróciły – przyczyniła się do tego rewolucja seksualna. W latach 50. i 60. noszono także płaszcze pudełkowe, czyli takie, które nie mają wcięcia w talii, proste. Modne były wśród pań o małym biuście, także dziś ten fason noszą kobiety o figurze w typie gruszki bądź tuby.

Podkreślenie kobiecości ubraniami vintage

Dopasowane i podkreślające kobiece kształty sukienki królowały wśród kobiet w latach 40. i 50. Również dziś panie chcące zaakcentować np. wcięcie w talii czy kusząco zaokrąglone biodra sięgają po sukienki i spódnice w fasonie ołówkowym i rozkloszowane. Styl retro w modzie można dopasować do okazji, figury, a także najnowszych trendów. Ołówkowa sukienka sprawdzi się jako strój do pracy czy na oficjalne spotkanie, a rozkloszowana spódnica skutecznie zaakcentuje zgrabną sylwetkę i zatuszuje ewentualne niedoskonałości w obrębie ud i pupy. W latach 50. powstał styl pin-up girl, dziś przejawiający się przede wszystkim w rozkloszowanych spódnicach w grochy i zestawianiu kolorów: czerwonego, granatowego, białego i czarnego.

Nieśmiertelna elegancja – styl retro w modzie nie tylko na czerwonym dywanie

Długie, błyszczące suknie z dobrej jakości materiału to atut gwiazd filmowych podczas wielkich gal. W latach 30., a później także w latach 80. luksusowe suknie były chętnie wybierane przez kobiety na różne okazje. Obecnie ten styl retro w modzie jest zauważalny w projektach m.in. Valentino i Chloé. Suknie retro odsłaniają ramiona i plecy, co przywołuje na myśl trendy obowiązujące w latach 40. ubiegłego wieku. Na eleganckie przyjęcia kobiety wciąż zakładają długie rękawiczki, co także jest vintage – popularne były zwłaszcza w latach 20., ale i w 50. Niesłabnącą popularnością cieszy się też kostium wymyślony przez Coco Chanel – ołówkowa spódnica i prosty żakiet bez kołnierzyka. Taki strój jest odpowiedni m.in. na spotkania biznesowe i okazje wymagające eleganckiego wyglądu.

Hippisowskie trendy wracają jak bumerang – spodnie vintage

Styl retro w modzie to wielki powrót dzwonów, frędzli, kwiecistych sukni. Długie i zwiewne sukienki wpisują się w modny od kilku sezonów styl boho. Królowały odświeżone lata 60. i 70. Modą tamtego okresu zainspirowali się m.in. Gucci, Prada czy Michael Kors.

Moda pod znakiem lat 80.

Inspirację w modzie lat 80. widać w kreacjach silnie akcentujących talię i optycznie powiększających ramiona, dzięki wszytym poduszkom. Ubrania vintage są błyszczące, mają metaliczny połysk, przeważnie złoty lub srebrny. Na co dzień styl disco też jest obecny. W stylizacjach pojawiają się cekiny, a nawet lakierowane skórzane sukienki. Lata 80. przywołują na myśl wzorzyste tkaniny – w zygzaki, esy-floresy i wielokolorowe kratki. Popularne ponownie stały się też garnitury – i czarne, i kolorowe. Dyskotekowe klimaty mogą kojarzyć się też z nową kolekcją futer Diora czy sukienkami Christophera Kane’a. Projekty są wielobarwne, opalizujące i tworzą efekt podobny do tego, jaki daje dyskotekowa kula.

Białe koszule to też styl retro

Biała koszula powinna znaleźć się w każdej szafie. Strój ten jest odświeżany co sezon przez znanych projektantów. Jesienią i zimą biała koszula łączy się z falbankami i kokardami. Szczególnie modnym połączeniem w stylu retro jest biała koszula oversize z przezroczystych tkanin i ołówkowe spódnice albo czarne cygaretki. Ten element garderoby miał szansę stać się ponadczasowym hitem w damskich kreacjach dzięki Coco Chanel.