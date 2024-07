Italian style udowadnia, że moda i styl nie są ograniczone wiekiem, typem urody ani figurą. Włoski styl od zawsze kojarzony jest z kreatywnością i wyznaczaniem najnowszych kierunków mody, ale jednocześnie z poszanowaniem tradycji i klasycznych krojów.

Moda italiana to poszukiwanie najłatwiejszej drogi do tego, by wyglądać dobrze i czuć się wygodnie przez cały dzień. Nieważne czy na spacerze z psem, czy na czerwonym dywanie, najważniejsze to być sobą i czuć się pewnie w swoim ciele.

Podstawą do kreowania swojego włoskiego stylu jest doskonała znajomość swojej sylwetki. Przede wszystkim nie należy podążać ślepo za trendami, a raczej dobierać kreacje, które podkreślają atuty. Ważniejsze od najnowszej mody jest dopasowanie fasonu do figury.

Podstawowe ubrania włoskiej mody damskiej

Bielizna, która modeluje i podkreśla sylwetkę – wyszczuplające body są kluczem do tego, żeby wyglądać szczupło i kobieco.

Jeansy – obowiązkowo w trzech kolorach, czyli czarne, szare i niebieskie, by pasowały do każdej sytuacji.

Ołówkowa spódnica – długość uzależniona od sylwetki i wysokości. Spódniczki plisowane, w stylu bombki, z kieszeniami, rozkloszowane spódnice (A-line) surowo zabronione! To ołówkowa spódnica najlepiej eksponuje atuty i optycznie wydłuża sylwetkę.

Czarne leginsy – pomagają podkreślić kształty, pasują do sytuacji codziennych i bardziej formalnych.

„Mała czarna” – oczywiście dopasowana do figury. Klasyczna czarna sukienka sprawdzi się w trakcie spotkań biznesowych, dużych uroczystości, ale także na randce.

Marynarka, skórzana kurtka, kamizelka, blezer – dopasowane do okazji, by podkreślić bardziej lub mniej formalny charakter spotkania.

Akcesoria – chusty, szale, wyszczuplające paski, wszystko, co podkreśla kobiecość połączoną z elegancją.

Włoska moda męska – sprezzatura

Męski italian style cechuje się nonszalancją, rozumianą jako sposób noszenia ubrań z lekkością, odrobiną niedbałości. Nie jest to bezładne mieszanie stylów, ale noszenie poprawnych stylizacji z dużą swobodą i pewnością. Typowe dla włoskiej mody jest szycie ubrań na miarę – prawdziwi eleganccy Włosi nie kupują ubrań w sieciówkach, wolą pójść do krawca, by ten uszył ubranie dopasowane do sylwetki klienta. Włosi nie mają problemu z podkreślaniem swojego wieku. Chętnie eksponują dojrzałą męskość i atrakcyjność.