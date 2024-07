Moda casual polega na dyskretnej elegancji. Pozwala zestawiać ze sobą różnorodne stylizacje – klasyczne i bardziej swobodne.

Elementy mody casual

Do klasycznych elementów mody casual należą marynarka, jeansy, polo i t-shirty, proste spódnice i wygodne obuwie (trampki lub balerinki). Taka garderoba jest ponadczasowa i bardzo funkcjonalna. Styl casual ma przede wszystkim zapewniać wygodę, dlatego należy zwracać uwagę na materiały i kroje ubrań. Przede wszystkim królują ubrania dopasowane, ale jednocześnie tuszujące niedoskonałości sylwetki. Kolory ubrań powinny być dopasowane do naturalnych barw. Jednak nie ma ściśle określonych wytycznych co do ubioru, co daje dużą swobodę w kreowaniu własnego stylu casual. Każdy może dopasować ubiór do siebie – tuszować krągłości, podkreślać atuty.

Dodatki do mody casual

Moda to nie tylko ubrania, ale także akcesoria – biżuteria, fryzura. Casualowa biżuteria cechuje się prostotą i minimalizmem, na przykład niewielki naszyjnik, dyskretne kolczyki, zegarek. Fryzura jest swobodna i luźna, przede wszystkim wygodna. Także makijaż charakteryzuje się podkreśleniem naturalnej urody i jest dość dyskretny. Moda casual jest idealna dla każdego typu sylwetki i dla osób w różnym wieku. Ma jednak pewne ograniczenia jeśli chodzi okoliczności – nie będzie odpowiednia na bardzo formalne spotkania i do miejsc, w których obowiązuje dress-code.

Styl smart-casual, czyli sportowa elegancja

Styl smart-casual jest odmianą mody casual i sytuuje się na pograniczu klasycznych rozwiązań ze swobodą. Podstawą jest utrzymanie równowagi między luzem a elegancją poprzez:

łączenie elementów typowo wizytowych z mniej formalnymi,

rozłączanie gotowych klasycznych zestawów,

wybieranie lżejszych, nietypowych lub po prostu bardziej kolorowych wersji klasycznych ubrań.

W damskim zestawie smart-casual powinny się znaleźć:

ołówkowa spódnica (bardzo kobieca, zawsze na topie),

spodnie boyfriendy (czyli spodnie o męskim kroju),

golf (dekolt już nigdy nie będzie zbyt głęboki do danej sytuacji),

buty na obcasie,

żakiet,

elegancki płaszcz,

spódnica midi.

Do absolutnego must have w męskiej garderobie należą:

swetry (rozpinane i zakładane przez głowę z różnymi kształtami dekoltów – okrągłymi lub w serek),

koszulki polo (z długim i krótkim rękawem),

jeansowe koszule,

chinosy.

Do uzupełnienia stylu smart-casual używa się krawatów, poszetek i różnych rodzajów butów.

Mimo, że styl ten daje dużą swobodę, musi być także dopasowany do okazji – swetry i jeansy nadają się na mniej formalne spotkania, natomiast koszula i marynarka jest już bardziej elegancka. W razie wątpliwości zawsze można ubrać się oficjalniej, a w przypadku, gdy okaże się, że spotkanie ma mniej formalny charakter, wystarczy zdjęcie krawatu i podwinięcie rękawów, by zmienić wizerunek.