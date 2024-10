Dominika Gwit mimo że jest osobą publiczną nieczęsto dzieli się z fanami kadrami z życia prywatnego. Na jej Instagramie zdjęcia z synem lub mężem pojawiają się tylko w wyjątkowych sytuacjach i właśnie przyszedł czas na jedną z nich. Na social mediach Dominiki pojawił się wzruszający i emocjonalny wpis oraz zdjęcie z mężem, a fani od razu ruszyli z gratulacjami. Wspaniale!

Dominika Gwit to znana i lubiana aktorka, która rozpoznawalność zyskała w filmie "Galerianki", w którym grała jedną z głównych ról. Jej kariera poszybowała w górę i dzięki temu kobieta mogła liczyć na kolejne propozycje filmowe, a nawet na fali popularności wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami". Jednak największe szczęście daje jej rodzina, a dokładniej mąż i synek. Dominika Gwit przez długi czas nie mogła zajść w ciążę, o czym głośno mówiła, a gdy się udało i urodziła synka starała się zachować jego prywatność i bardzo rzadko można zobaczyć zdjęcia dziecka w jej social mediach.

Teraz Dominika Gwit zaskoczyła fanów i postanowiła wstawić zdjęcie z ukochanym mężem i widać było, że para jest ze sobą bardzo szczęśliwa. Okazuje się, że to już 8 lat od ich pierwszej randki, po której podjęli decyzję, że chcą iść razem przez życie.

Dziś mija 8 lat od pierwszej randki. Właśnie dostałam piękne kwiatki. W 2016 roku nie wiedzieliśmy co będzie. Chcieliśmy tylko Miłości. I ona jest! Jest od 8 lat. Nieprzerwana , choć zaskakiwana przez życie. Doświadczeniami silna. Znająca płacz i bezgraniczny śmiech. Nasza Miłość trwa i to nasze największe szczęście

Staż, jakim pochwaliła się Dominika jest imponujący. Aktorka jest zakochana od 8 lat, a fani życzą jej i jej mężowi kolejnych wspólnych dni, miesięcy i lat.

Życzę jeszcze wielu takich randek w życiu. Dużo miłości dla Was

Cudownie. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość mi wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę Miłość. Gdziekolwiek by przebywała...Karol Wojtyła (Jan Paweł II)

Oby tak dalej Życzę takiego stażu jak mój ( nasz z Mężem) : 33 lata… Październik to dobry czas na takie rocznice Wszystkiego najróżniejszego w życiu życzę ( bo jak jest tylko dobrze, to nie jest tak dogłębnie i w pełni)I przede wszystkim MIŁOŚCI, Bo ona jest ponad wszystkim

Życzę wszystkiego najlepszego dla Was niech zawsze tak już będzie. Zasługujecie na to!!!! Niech moc miłości będzie zawsze z Wami i nigdy Was niech opuszcza

- rozpisują się fani.