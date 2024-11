Dawid Kwiatkowski to zdecydowanie jeden z najbardziej lubianych wokalistów młodego pokolenia. Artysta od lat podbija swoimi hitami listy przebojów i cieszy się ogromną sympatią fanów również za sprawą swojej pogody ducha, uśmiechu i otwartości do ludzi. Nic więc dziwnego, że stacja Polsat zdecydowała się zaproponować właśnie Dawidowi Kwiatkowskiemu posadę jurora w powracającym po latach na antenę Polsatu "Must be the music".

Reklama

We wtorek, 12 listopada odbyło się spotkanie z prowadzącymi i jurorami programu "Must Be The Music", na którym oczywiście nie zabrakło Dawida Kwiatkowskiego. Tego dnia mieliśmy okazję porozmawiać z Dawidem, który zdradził nam między innymi, czego szuka u uczestników walczących o udział w programie.

Dawid Kwiatkowski o roli jurora w "Must be the music"

W rozmowie z naszym reporterem Dawid Kwiatkowski przyznał wprost, że podczas castingów w programie "Must be the music" zwraca uwagę nie tylko na umiejętności muzyczne uczestników. Czym zatem można dodatkowo "wkupić" się w łaski nowego jurora "Must be the music"?

Nie każdy musi być uśmiechnięty, ale ja ten uśmiech lubię i lubię taką otwartość. Lubię, jak ktoś chce z nami rozmawiać, bo dzięki naszej rozmowie z jurorami, poznaje go widz - zaczął Dawid Kwiatkowski

Co jeszcze na ten temat zdradził Dawid Kwiatkowski w rozmowie z naszym reporterem? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Reklama

Zobacz także: To oni poprowadzą "Must be the music". Polsat postawił na naprawdę mocny skład