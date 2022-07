Joanna Opozda krytykowana za zdjęcia syna: "Dziecko bez twarzy, co to za moda"?

Joanna Opozda od czasu ogłoszenia ciąży publikuje nowe posty na Instagramie nieco rzadziej. Kiedy jednak na jej profilu pojawiają się nowe zdjęcia, zazwyczaj są to tylko selfie, na których nie możemy zobaczyć całej sylwetki aktorki. Jednak teraz to się zmieniło i gwiazda pochwaliła się całą serią nowych zdjęć, na których widzimy ją w pełnej okazałości! Czy na nowych fotkach można dopatrzeć się ciążowych krągłości? Sami spójrzcie! Zobacz także: Joanna Opozda pierwszy raz o dziecku: "Strach pomyśleć, co będzie dalej" Joanna Opozda promienieje w ciąży! To przełomowy rok w życiu Joanny Opozdy ! Jej kariera zawodowa nabrała jeszcze bardziej zawrotnego tempa, ale również w życiu prywatnym aktorki dzieje się naprawdę dużo. W sierpniu gwiazda została żoną Antoniego Królikowskiego , a kilka tygodni później usłyszeliśmy radosne wieści o ciąży Joanny Opozdy . Aktorka jednak najwyraźniej chce przeżyć ten piękny czas w spokoju i z daleka od medialnego szumu, dlatego nieco rzadziej pokazuje się w mediach społecznościowych i nie porusza również zbyt często tematu ciąży. Zobacz także: Antek Królikowski pokazał, jak Joanna Opozda wygląda z samego rana! "Antek zabiję cię" Jednak teraz Joanna Opozda zdecydowała się zamieścić zdjęcia, na których możemy zobaczyć, jak aktualnie wygląda - i to w pełnej okazałości. Gwiazda jak zawsze zachwyca swoją urodą, a od jej najnowszych zdjęć naprawdę ciężko oderwać wzrok. Widać, że aktorka jest w świetnej formie, a co więcej, aktualnie pracuje na planie filmowym. I to właśnie ujęcia z planu filmowego pojawiły się na jej instagramowym profilu. Choć możemy na nich zobaczyć całą sylwetkę Joanny Opozdy, to jednak trudno dopatrzeć się u niej ciążowych krągłości....