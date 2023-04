Uwielbiane przez Annę Lewandowską oversizowe bluzy z kapturem to must have na wiosnę i lato 2023. Surferski styl z zachodniego wybrzeża USA opanował cały świat.

Surferskie bluzy wyglądają modnie i drogo, a przy tym są wygodne i praktyczne. Nic dziwnego, że gwiazdy je uwielbiają. W wyprzedaży w sieciówce, za około 55 zł, jest model podobny do tego, który nosi Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska to ikona stylu, która inspiruje miliony kobiet i dziewczyn. Na swoim Instagramie często pokazuje się w swoim ulubionym zielonym hoodie. Bluza z kapturem idealnie sprawdza się u niej zarówno podczas wyjścia na smoothie, jak i na spacerze do lasu. Anna Lewandowska lubi łączyć ją z jeansami i biało-zielonymi sneakersami lub z dresami i czarną kurtką.

Swój sportowy look gwiazda uzupełnia czapką baseballówką. Podobną bluzę można kupić w wyprzedaży w sieciówce za około 55 zł.

Obszerne bluzy z kapturami, kieszenią kangurką i nadrukiem lub haftem na plecach to element charakterystyczny surferów z zachodniego wybrzeża USA. Moda z Kaliforni opanowała w tym sezonie cały świat, dlatego nikogo już nie dziwi surfer-look na ulicach wielkich miast.

Oversizowe hoodie (bluzy z kapturem) to często modele unisex. Najmodniejsze kolory to nieśmiertelne biele i odcienie kremowe i głębokie odcienie czerni, lecz także pastele oraz megapozytywne nasycone kolory kojarzące się z suferską wolnością i radością, m.in.: zielony, czerwony, żółty.

Wybierając bluzę w stylu surferskim na wiosnę i lato 2023, zwróć uwagę, czy ma obszerny kaptur, obniżoną linię ramion, modny nadruk lub wysokojakościowy haft (najlepiej na plecach). Te trzy cechy charakteryzują najnowszy modny fason. Obniżona linia ramion pozwoli na największą swobodę ruchów, a obszerny kaptur zapewni komfort i ciepło podczas nagłej zmiany pogody. Modny nadruk lub haft pozwolą się wyróżnić w tłumie. Bluza z haftem posłuży nam znacznie dłużej i będzie wyglądać jak nowa nawet po praniu.

Bluza surferska początkowo była idealnym dodatkiem na plaży, kiedy po szaleństwach na desce można było otulić się w miękkie hoodie. Dzisiaj stała się obowiązkowym elementem streetwearu. Bluza wyszła z plaży na promenady, potem do skateparków, aż w końcu dotarła na ulice wielkich miast, a nawet na wielkie sceny muzyczne (to ulubiony element stylizacji, urodzonej w LA, Billie Eilish, która kalifornijski surferski styl wyssała z mlekiem matki).

Na co dzień bluzę można nosić zarówno do legginsów lub dresów, jak i do jeansów lub modnych spodni cargo, a nawet na sukienkę. Modny efekt osiągniesz zakładając obszerną bluzę do ultra krótkich szortów, dzięki czemu będziesz wyglądać jak w sportowej sukience.

W chłodniejsze dni na hoodie można założyć kamizelkę-puchówkę (w stylu Ani Lewandowskiej), denimową katanę, a nawet klasyczny trencz, którym w połączeniu z bluzą z kapturem tworzy najmodniejszy paryski look.

Surferzy swoje bluzy noszą do klapków, skaterzy do Vansów i Conversów, moda streetwearowa, natomiast, to najczęściej połączenie surferskiej bluzy z białymi sneakersami. My polubiliśmy stylizacje azjatyckie i skandynawskie, które hoodie odważnie łączą ze skórzanymi klapkami w stylu Birkenstocka. Podoba nam się taka swoboda.