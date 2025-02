Choć Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa w szczytnym celu, inicjatywa Jerzego Owsiaka nie wywołuje wyłącznie pozytywnych reakcji. W ostatnim czasie założyciel fundacji charytatywnej wszedł w ostry konflikt z Telewizją Republika. Prawicowa stacja otwarcie krytykuje działania dziennikarza i jego organizacji. Niektórym gwiazdom również obrywa się za publiczne wspieranie WOŚP. Co na ten temat sądzi Piotr Mróz?

W rozmowie z naszą reporterką Piotr Mróz przyznał, że wspiera WOŚP. Stwierdził, że nie słucha krytycznych opinii na temat fundacji Jerzego Owsiaka i nie zastanawia się nad tym, jak funkcjonuje inicjatywa dziennikarza. Sam co roku dorzuca coś od siebie do puszki z czerwonym sercem.

Są głosy, że jest nie tak. Są głosy, że jest tak. Nie mnie to oceniać. Jeżeli mogę w tak prosty sposób, wrzucając ten taki przysłowiowy grosz do tej puszki i pomóc, to po prostu wrzucam i pomagam

Mróz dodał, że tworzenie negatywnej kampanii wokół WOŚP i zdobywanie rozgłosu dzięki krytyce fundacji Owsiaka powinno zostać w przyszłości rozliczone.

Później aktor zauważył, że znane w całej Polsce logo WOŚP-u pojawia się w szpitalach i karetkach. Czerwone serce można zauważyć na sprzęcie medycznym w wielu klinikach. Dlatego – choć Mróz nie zna się na prowadzeniu fundacji – wierzy, że Jerzy Owsiak wykonuje dobrze swoją pracę.

Ja chcę wierzyć, że to jest dobra inicjatywa, że to naprawdę ludziom pomaga i rzeczywiście ten sprzęt jest widoczny. I to logo się przewija czy na sprzęcie w szpitalu, czy jak jeżdżą karetki. A jaki jest mechanizm działania tego wszystkiego, nie wiem. Nie mnie to oceniać, nie czuję się w żaden sposób kompetentny, żeby to oceniać. Ja po prostu – jak wszyscy – wrzucę. Czy to będzie WOŚP, czy to będą inne akcje charytatywne, w które ja się z ogromną radością włączam

– dodał.