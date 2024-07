O pokazie Duplo podczas tegorocznej edycji Party Fashion Night jeszcze długo będzie bardzo głośno. Sześć wyjątkowych kreacji stworzonych przez projektantkę domu mody Rina Cossack – Justynę Żmijewską, oraz grafika – Mateusza Sudę, zrobiły wrażenie na wszystkich gościach wydarzenia! W rozmowie z nami projektantka zdradziła skąd czerpała inspiracje przy tworzeniu kolekcji i co najbardziej ją zaskoczyło.

AKPA

Oto, co dzieje się, kiedy projekt wychodzi z kartki

W ramach projektu Duplo Inspiruje (#duploinspiruje), marka wspiera młode pokolenie projektantów oraz współpracuje z już dobrze znanymi i cenionymi w świecie fashion nazwiskami. Podczas 10., – jubileuszowej edycji Party Fashion Night, postawiła na duet silnych osobowości. Zarówno Justyna Żmijewska, jak i Mateusz Suda mają na swoim koncie wiele zawodowych sukcesów.

Projektantka luksusowego domu mody Rina Cossack przez lata zjednała sobie rzeszę wiernych klientek. Wśród nich są takie osobowości, jak Edyta Górniak, Ewa Farna, Joanna Krupa, Sonia Bohosiewicz czy Anna Wendzikowska. Prace Mateusza Sudy doceniły z kolei takie marki, jak Marc Jacobs, Calvin Klein czy Moschino.

Artyści tworzą od wielu lat, ale każde nowe zadanie wiąże się dla nich z dużymi emocjami. „Najbardziej lubię ten moment, kiedy projekt wychodzi z kartki i przybiera realną formę. W tym czasie często się zdarza, że coś się zmienia, ewoluuje. Ja już mam dosyć duże doświadczenie i wiem jak uzyskać efekt końcowy, ale zawsze dla mnie jest to bardzo ekscytujące” – podkreśla Justyna Żmijewska.

Mat prasowe/Kolaż CS

Kolekcja „Duplo Tabula Rasa” to połączenie widzenia świata marki Duplo przez duetów twórców – projektantki mody oraz ilustratora mody

Kolekcja „Duplo Tabula Rasa” to połączenie widzenia świata marki Duplo przez duetów twórców – projektantki mody oraz ilustratora mody. Kreacje artystów stworzone na pokaz Duplo wyróżniały ciekawe kroje oraz zdobienia w wyrazistych kolorach. Byliśmy ciekawi, skąd wziął się pomysł na to, by stworzyć ich akurat sześć. „Taka ilość modeli daje możliwość stworzenia minikolekcji. Można w niej zawrzeć różnorodność. Część kreacji była minimalistyczna w formie, natomiast druga połowa zawiera moje ulubione przestrzenne falbany” – mówi nam Justyna Żmijewska.

Zobacz także

Inspiracją do stworzenia kolekcji był delikatny orzechowo-czekoladowego smak Duplo i jego opakowanie: eleganckie, w charakterystycznej kolorystyce. Batonik pełnił główną rolę, cała reszta to pomysł, który zrodził się w głowie artystów.

„To było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Połączyliśmy dwa światy, malarski i designerski, damski i męski. Mogłam zawrzeć w kolekcji to, co lubię najbardziej, czyli przestrzenne formy i minimalizm. Projekty zostały wykonane z białej tkaniny, jak biała kartka czy płótno malarskie. Ja ubrałam je w formę, kobiece suknie z zaskakującymi falbanami na ramieniu czy plecach. W kolekcji znalazły się również kreacje, które dały Mateuszowi przestrzeń do tworzenia, a on już swoim męskim, bezkompromisowym podejściem stworzył grafiki” – wyjaśnia projektantka.

Mat prasowe/Kolaż CS

W podobnym tonie wypowiadał się Mateusz Suda podczas imprezy. „Duplo zainspirowało nas do połączenia dwóch charakterów. Skupiliśmy się przede wszystkim na tym, aby Rina zrobiła ciekawe konstrukcje nawiązujące m.in. do jej pracy. Ja trochę poprzeszkadzałem i dodałem chaotyczną grafikę. Razem osiągnęliśmy harmonię”.

Mamy nadzieję, że marka Duplo będzie jak najdłużej wspierała tak fantastyczne inicjatywy!

Duplo

Artykuł powstał z udziałem marki Duplo.