Krótkie sukienki ślubne to nowy trend w modzie ślubnej. Są zwiewne, lekkie i bardziej komfortowe niż dłuższe fasony. Która z panien młodych może sięgnąć po ten model? Na pewno ten krój polecany jest kobietom o niskim wzroście.

Krótkie sukienki ślubne to bardzo niejednoznaczne określenie. Obejmuje szereg fasonów, które mogą całkowicie różnić się od siebie. Łączy je jedno – dół sukienki nie sięga do kostek.

Krótkie sukienki ślubne w wersji mini

Krótkie sukienki ślubne, których długość kończy się nad kolanem, polecane są bardzo młodym pannom młodym, które na co dzień lubią chodzić w bardzo krótkich sukienkach i spódnicach. Niewątpliwie przy wyborze takiego modelu powinno się brać pod uwagę sylwetkę panny młodej –ważna jest zgrabna figura i kształtne nogi. Najczęściej taka długość to dopasowany do sylwetki fason ze zdobieniami w dolnej części sukienki. Oznacza to, że kobiety o idealnych kształtach (figura o typie klepsydry) świetnie zaprezentują się na ślubnym kobiercu. Paniom z figurą o typie wazonu (szerokie ramiona i wąskie biodra) poleca się bardzo modne ostatnio zdobienie przezroczystym tiulem w dolnej części sukienki. Wygląda jak tzw. ogon i proporcjonalnie rozkłada się na biodrach i nad pośladkami.

Krótkie sukienki ślubne w wersji midi

Sukienki midi kojarzą się z elegancją i powrotem do mody sprzed kilku dekad. W latach 50. i 60. w modzie zapanowała moda na suknie rozkloszowane o długości do połowy łydki. Są wyrazem szyku, elegancji, ale również niebanalności. Pasują kobietom w każdym wieku, choć nie o każdej figurze. Długość sukienki może być problematyczna dla pań o pełniejszych kształtach. Wprawdzie krój zamaskuje masywne uda, ale jednocześnie podkreśli zbyt rozbudowane łydki. Przy okazji taki model może sprawić, że cała sylwetka stanie się „ciężka”. Dlatego zrezygnować z tego kroju powinny panie o bardzo niskim wzroście i rozbudowanej sylwetce.

Pamiętajmy, że długość midi to również ta kończąca się na poziomie kolan. Taka długość jest polecana każdej kobiecie. Noga zostanie wydłużona, a łydka wysmuklona.

Krótkie sukienki ślubne o zróżnicowanej długości

Ciekawym rozwiązaniem dla kobiet, które chciałyby pokazać nogi na ślubie, może być również krój o zróżnicowanej długości – z przodu dół sukni może sięgać do kolan, a tył dotykać ziemi. Jest to modny fason, po który sięgają chętnie gwiazdy showbiznesu – m.in. Paulina Sykut. Innym twórczym pomysłem jest założenie prostej, krótkiej sukienki ślubnej w wersji mini, która ma na sobie przezroczystą, drugą warstwę lejącego się materiału. Oczywiście jest dłuższa od samej sukni, co wydłuża cały model i fason staje się „bezpieczniejszy” w przypadku ślubu kościelnego.

Jakie dodatki pasują do krótkich sukienek ślubnych?

Krótka sukienka ślubna jest sama w sobie skromniejsza niż tradycyjna wersja. Jeżeli chodzi o dodatki – najważniejszą sprawą są buty. Najlepiej sięgnąć po cieliste szpilki w szpic. Można również pozostać przy tradycyjnym białym kolorze obuwia, ale wtedy warto sięgnąć po model szpilki na platformie. Biżuteria nie jest tutaj ograniczana żadnymi zakazami, jednak dobrze gdy jest subtelna i nierzucająca się zbytnio w oczy. Podobnie sprawa wygląda z narzutką na ramiona – lepiej gdy pojawia się w postaci bolerka lub zwiewnego szala niż żakietu czy płaszcza.