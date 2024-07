Wybór sukni ślubnej to jedna z ważniejszych decyzji, jakie panna młoda musi podjąć przed ślubem. Od stroju w dużej mierze zależy jej komfort psychiczny. Suknia ślubna powinna być dopasowana do sylwetki i charakteru panny młodej.

Suknia ślubna – 5 trików handlowych

Przymierzając suknię ślubną, najlepiej wziąć ze sobą zaufaną osobę, np. przyjaciółkę, która nie będzie się obawiała szczerze powiedzieć, co myśli na temat kreacji. Sprzedawcy sukien ślubnych wykorzystują triki marketingowe, by sprzedać jak największą liczbę sukien. Należą do nich:

Stawianie panny młodej na podeście – każda kobieta, która stanie na podeście w sukni ślubnej wygląda ładniej, niż kiedy stanie w niej na podłodze. Podest sprawia bowiem, że sylwetka wydaje się bardziej smukła, niż jest w rzeczywistości.

– w przymierzalni sprzedawcy ściskają gorset do oporu, aby sylwetka nabrała filigranowych kształtów. Należy jednak myśleć zdroworozsądkowo – jeśli kobieta ledwo wytrzymuje 10 minut w sukni ślubnej w sklepie, to na pewno nie wytrzyma w takim ściśnięciu całej nocy. Warto przed decyzją o wyborze sukni, najpierw w niej usiąść, aby sprawdzić, czy zbytnio nie uciska sylwetki.

– każda kobieta jest łasa na komplementy, doskonale wiedzą to sprzedawcy. Wyczekują aż kobieta znajdzie suknię, która zrobi na niej wrażenie i zaczynają zapewniać, że wygląda w niej fenomenalnie.

Zapewnianie, że suknia będzie wyglądała idealnie po poprawkach – jeśli panna młoda jest bliska podjęcia ostatecznej decyzji, ale przeszkadza jej np. zbyt głęboki dekolt, może usłyszeć zapewnienia, że wszystkie przeróbki są możliwe. Jest to informacja po części prawdziwa, jeśli suknię ślubną szyje się na miejscu. Jeżeli jest zamawiana, to tak naprawdę panie w sklepie mogą ją jedynie trochę skrócić lub zwęzić.

Ceny – sprzedawcy sukien ślubnych straszą, że ceny sukien ślubnych mogą niebawem wzrosnąć lub przyciągają klientki rabatami i konkursami, które niestety często okazują się fikcją.