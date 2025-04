Michał Barczak i Magdalena Tarnowska, mimo wysokich ocen i rosnącej sympatii widzów, niespodziewanie pożegnali się z "Tańcem z Gwiazdami". Jego odejście z show wywołało falę spekulacji w sieci – fani szybko połączyli fakty i wskazali winnego… błękitną sukienkę partnerki! Czy tajemnicza klątwa znowu dała o sobie znać?

"Taniec z Gwiazdami": "Klątwa błękitnej sukienki"

W 16. edycji programu "Taniec z gwiazdami" internauci ponownie zauważyli niepokojącą zależność. Magdalena Tarnowska, która wraz z Michałem Barczakiem zdobywała wysokie noty i cieszyła się sympatią widzów, niespodziewanie odpadła z show. To, co przykuło szczególną uwagę fanów, to strój Tarnowskiej – miała na sobie tę samą błękitną sukienkę z posrebrzaną górą i falbanami, która wcześniej pojawiła się w programie dwukrotnie.

Historia sukienki, która nie zna zwycięstwa

Pierwszą znaną "ofiarą" sukienki była Roksana Węgiel. Uznawana za jedną z faworytek, zakończyła udział w programie na drugim miejscu. Później tę samą kreację założyła Julia Żugaj, która również nie zdobyła głównej nagrody, mimo dobrych ocen i popularności – podobnie jak Węgiel, zajęła drugie miejsce. Internauci szybko połączyli fakty i zaczęli żartobliwie mówić o „klątwie niebieskiej sukienki”.

Reakcje widzów i uczestników – zabawa czy przesąd?

Widzowie nie przeszli obojętnie wobec powtarzającej się sytuacji. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy dotyczących "klątwy". Jednym z nich wyróżniła się ironiczna wypowiedź Julii Żugaj, która napisała: "A mówiłam, nie daj się ubrać w niebieską sukienkę". Chociaż wypowiedź była żartobliwa, temat błękitnej kreacji znów stał się gorącym punktem dyskusji wokół programu.

Przypadek czy rzeczywiście pech?

Choć trudno mówić o realnej "klątwie", zbieg okoliczności z błękitną sukienką przyciąga uwagę. Trzy różne uczestniczki, trzy różne edycje i ta sama kreacja – a za każdym razem finałowy rezultat nie przyniósł zwycięstwa. Czy to tylko przypadek? Jedno jest pewne – błękitna sukienka w „Tańcu z gwiazdami” zyskała już miano najbardziej pechowego stroju w historii programu.

