Anita Szydłowska, uczestniczka programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", po latach zdradziła niespodziewaną historię swojej drugiej sukni ślubnej. Okazuje się, że kreacja kosztowała grosze, a finalny efekt był zachwycający. Kreacja została przerobiona i ozdobiona ręcznie, a efekt zaskoczył wszystkich gości.

Anita ze "ŚOPW" o drugiej sukni ślubnej. Tego się nie spodziewacie

Anita Szydłowska przyznała, że na swoim weselu miała dwie suknie ślubne. Pierwsza była klasyczna i elegancka, ale to właśnie druga kreacja wzbudziła największe emocje. Okazało się, że suknię kupiła za zaledwie 100 złotych, a następnie poddała ją metamorfozie. Finalny efekt zachwycił wszystkich – dół sukni został ręcznie pomalowany, co nadało jej bajkowego charakteru. To niecodzienne rozwiązanie przyciągnęło uwagę internautów, którzy byli pod wrażeniem kreatywności Anity.

Kupiona za 100 złotych, później przerobiona i ręcznie malowana, miała być wyrazem mojej artystycznej części osobowości, aż żal, że nie mam w niej więcej zdjęć – napisała Anita na InstaStories.

Anita i Adrian ze "ŚOPW" świętowali 7. rocznice ślubu

Niedawno Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak ze "Ślub od pierwszego wejrzenia" obchodzili 7. rocznicę ślubu. Para podzieliła się wyjątkowymi wspomnieniami i refleksjami na temat swojej niezwykłej historii miłości na Instagramie. Ich historia pokazuje, że decyzja o zawarciu małżeństwa w eksperymentalnym programie TVN okazała się strzałem w dziesiątkę.

Już od pierwszych odcinków widać było, że między nimi rodzi się szczere uczucie. Mimo że wielu widzów początkowo wątpiło w trwałość takich relacji, Anita i Adrian udowodnili, że ich związek przetrwa próbę czasu. Po zakończeniu programu nie tylko pozostali razem, ale także założyli szczęśliwą rodzinę.

Anita i Adrian poznali się w 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak poznali się w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i od razu poczuli do siebie chemię. Mimo że spotkali się dopiero w dniu ślubu, szybko zaczęli budować więź, opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Początkowo mierzyli się z wyzwaniami, takimi jak dzieląca ich odległość, ale oboje wykazali ogromne zaangażowanie w rozwój swojej relacji.

Po zakończeniu programu zdecydowali się na wspólne życie, a ich miłość tylko się umocniła. Dziś są szczęśliwym małżeństwem i rodzicami dwójki dzieci – syna Jerzego i córki Bianki. Ich historia to jedna z najbardziej udanych w programie, a swoją codzienność chętnie dzielą w mediach społecznościowych, inspirując innych.

