Kolczyki w pępku to ozdoba, która wymaga specjalnej pielęgnacji. Jeżeli w najbliższym czasie planujesz ciążę odłóż w czasie decyzję o przekłuciu pępka, być może unikniesz dzięki temu nieestetycznych promienistych rozstępów na brzuchu.

Ile kosztuje kolczyk w pępku i jak wygląda przekłucie?

Czy piercing pępka boli? Wszystko zależy od wrażliwości na ból. Dla jednych osób jest to bolesne doświadczenie, inni określają to jako lekkie uszczypnięcie. Jeżeli masz niski próg bólu lub obawiasz się igieł i kłucia (np. podczas pobierania krwi czujesz się słabo lub mdlejesz), a bardzo chcesz mieć kolczyk w pępku uprzedź osobę, która będzie go wykonywała o takiej ewentualności. Przebicia dokonuje się najczęściej w pozycji leżącej co dodatkowo ułatwia cały proces.

Piercing w pępku może być umiejscowiony w jego górnej części, dolnej a nawet po bokach czy skośnie – opcji jest wiele.

Nie rób zabiegu w domu, znajdź profesjonalne studio piercingu i zaplanuj wizytę. Przebicie pępka wraz z kolczykiem kosztuje średnio około 100 zł. Warto wydać więcej pieniędzy i zminimalizować ryzyko zakażenia i powikłań. Cały proces powinien przebiegać w sterylnych warunkach przy użyciu jednorazowego sprzętu.

Kolczyki do pępka – cyrkonie, kółeczka, „bananabells”

Jeżeli jesteś alergikiem przed przekłuciem pępka dokładnie sprawdź tworzywo z jakiego wykonany jest kolczyk – czy posiada odpowiednie atesty a firma go produkująca lub sprzedająca jest godna zaufania. Koszt takiego kolczyka waha się w granicach 12 – 150 zł w zależności od ilości i rodzaju ozdób jakie posiada.

Kolczyki do piercingu najczęściej produkowane są z nierdzewnej chromowanej stali chirurgicznej zawierającej nikiel. Są one wykonane w taki sposób, że nie emitują soli niklu do organizmu. Jako kolczyk zakładany już na wygojone przekłucie pępka polecane jest właśnie takie tworzywo. Natomiast na świeże przekłucie – szczególnie dla alergików – polecany jest tytan, który jest całkowicie hipoalergiczny. Kolejnym tworzywem nie powodującym alergii jest bioplast, który dodatkowo przyspiesza proces gojenia. Dostępny jest w kolorze białym, czarnym i przezroczystym z różnokolorowymi elementami, dlatego jest doskonałą propozycją nie tylko dla alergików, ale również dla osób chcących, aby ozdoba pępka była dyskretna i ledwie widoczna. Później można wymienić ozdobę na srebrną czy złotą.

Obecnie mamy bardzo szeroki wybór ozdób do pępka. Kolczyki lekko wygięte z jednej strony zakończone mniejszą, a z drugiej większą kulką lub ozdobą taką jak np. kwiatek, świecący kryształek, serduszko, doczepione łańcuszki itp. nazywane są bananabells. Można również wybrać kółeczko łączone kulką. Jeżeli chodzi o kolory wybór również jest szeroki. Produkuje się kolczyki ze stali w kolorze czarnym, niebieskim, srebrnym, złotym, tęczowym.

Gojenie i pielęgnacja pępka po piercingu

Kolczyk w pępku goi się około 2-3 tygodnie. Mimo że przekłucie szybko może wyglądać na zagojone – pamiętaj, że regeneracja skóry odbywa się również w środku. W czasie gojenia najlepiej unikać uprawiania sportów oraz korzystania z miejsc, takich jak sauna czy basen, podczas których rana może być narażona na zakażenie i urazy. Przez pierwsze 3 dni może się z niej sączyć osocze – żółto-przezroczysty płyn zasychający w formie kryształków oraz niewielka ilość krwi. Do pielęgnacji piercingu zawsze myj dokładnie ręce i dbaj o higienę tego miejsca. Unikaj mycia pępka przez tydzień po zabiegu. Przez pierwsze 4-5 dni od przekłucia najlepiej nie nosić ubrań, które ciasno przylegają do pępka, takich jak spodnie z wysokim stanem czy paski z klamrami. Kolczyk i ranę najlepiej przemywać patyczkiem do uszu nasączonym w roztworze soli fizjologicznej.

Kolczyk w pępku a ciąża

Niektóre kobiety w czasie ciąży decydują się na wyjęcie kolczyka z pępka, ponieważ jego posiadanie może doprowadzić do powstawania promienistych rozstępów wokół pępka, najlepiej wyjąć go zanim brzuch zacznie się powiększać lub na czas ciąży zastąpić elastycznym wykonanym z bioplastu kolczykiem. Jeżeli kolczyk ma dużo zdobień, istnieje ryzyko zaczepiania go o ubranie i powstawania mikrourazów, co szczególnie w ciąży jest niewskazane. Podczas wykonywania USG kobieta zostanie poproszona o usunięcie kolczyka chyba, że będzie on z bioplastu. Kolczyk w pępku jest niewskazany w przypadku cesarskiego cięcia. Ponadto kolczyk może być niewygodny, wówczas lepiej się go pozbyć na ten czas. Jeżeli był noszony minimum rok dziurka nie powinna zarosnąć i po porodzie będzie można powrócić do noszenia kolczyka.