Piercing jest obecnie (obok tatuażu) jedną z najpopularniejszych form ozdabiania ciała. Coraz więcej ludzi decyduje się na oryginalne kolczyki, którymi przekłuwają sobie różne miejsca, a na popularności wciąż zyskuje przekłuwanie języka. Zastanawiasz się, czy jest to ozdoba całkowicie bezpieczna – poznaj jej wady i zalety.

Reklama

Co mówią dentyści na temat kolczyka w języku?

Dentyści biją na alarm – coraz więcej osób posiadających kolczyk w języku zgłasza się do gabinetów stomatologicznych z licznymi uszkodzeniami szkliwa zębów (zwłaszcza siekaczy górnych i dolnych) oraz z szybko postępującą recesją (cofaniem się) dziąseł. Są to trudne do wyleczenia schorzenia jamy ustnej, wymagające dużych nakładów finansowych (około kilkuset złotych za kilka wizyt w gabinecie stomatologicznym). Jest to główna wada, jaką najczęściej wymieniają osoby posiadające kolczyk w języku.

Co mówią specjaliści od piercingu na temat kolczyka w języku?

Natomiast specjaliści od piercingu przekonują, że prawidłowo założony kolczyk, o odpowiedniej wielkości nie powinien powodować uszkodzenia zębów. Owszem, jeżeli bawimy się kolczykiem, albo jeśli jest on za duży będzie obijał się o zęby i je uszkadzał. Piercerzy zgadzają się także ze stwierdzeniem, że taka ozdoba może powodować lub nasilać już istniejące problemy z osuwającymi się dziąsłami, więc jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące symptomy (zaczerwienienie dziąseł, widoczne, stopniowe odkrywanie zębów, ból oraz zwiększona wrażliwość) musimy jak najszybciej kolczyk zdjąć.

Higiena jamy ustnej z kolczykiem

Okolice kolczyka są miejscem trudno dostępnym do oczyszczania. W związku z tym mogą zalegać tam resztki pokarmowe, co prowadzić może do rozwoju zakażenia, zwłaszcza w ranie po niedawnym zabiegu. Jest to kolejna wada posiadania kolczyka w języku, jednak rozwiązaniem tego problemu jest zadbanie o prawidłową higienę jamy ustnej. Po pierwsze musimy dokładnie doczyścić okolicę kolczyka (wyjmowanie go i oczyszczanie przekłutego miejsca za pomocą specjalnie przeznaczonej do tego szczoteczki z miękkim włosiem oraz regularne stosowanie antybakteryjnych płynów do płukania jamy ustnej lub soli fizjologicznej. Dobrze sprawdzą się również płukanki z szałwii czy rumianku (mają właściwości łagodzące). Bez tych czynności może szybko dojść do zakażenia, obrzęku języka.

Wybór kolczyka i studia piercingu

Jedną z podstawowych zalet posiadania kolczyka w języku jest wyrażenie swojej osobowości. Zdaniem osób, które decydują się na piercing, warto zaopatrzyć się w dobrej jakości kolczyk ze stali chirurgicznej (jest to koszt do 20 złotych). Na rynku dostępnych jest wiele wariantów kolczyków o różnej wielkości i kolorze. Po taką ozdobę warto też wybrać się do profesjonalnego studia piercingu, których na rynku jest coraz więcej. Dają one pewność, że oddajemy się w ręce profesjonalisty oraz, że narzędzia, którymi pracuje są sterylne. Jeśli trafimy do dobrego studia piercingu, możemy być spokojni, że dobry specjalista zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych dla zdrowia powikłań.

Zobacz także

Kolczyk w języku jest niewątpliwie jednym z bardziej oryginalnych sposobów wyrażanie siebie i swojej osobowości. Trudno oceniać jego atrakcyjność – ma on zarówno wielbicieli, jak i zagorzałych przeciwników. Jedno jest pewne – przekłuwanie języka jest ryzykowne, dlatego przed zabiegiem, powinniśmy być pewni, że naprawdę tego chcemy.

Przekonaj się na własnej skórze o zaletach dodatkowych ubezpieczeń na samochód! Wykorzystaj Link4 kod promocyjny i dodatkowo oszczędzaj!