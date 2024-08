Katarzyna Cichopek, Marcelina Zawadzka czy Zenek Martyniuk to tylko kilka z wielu słynnych nazwisk, które pojawiły się na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Na wydarzeniu nie zabrakło również jednej z najbardziej znanych wokalistek disco polo — Magdy Narożnej. Wokalistka zaszalała z kreacją, która z pewnością wyróżniała się na tle innych gwiazd. Spójrzcie tylko na nogi artystki w tej sukni!

Magda Narożna z dekoltem do pępka na ramówce Polsatu

We wtorek, 6 sierpnia odbyła się prezentacja jesiennej ramówki Polsatu, na której nie zabrakło plejady gwiazd. Na wydarzeniu pojawiła się m.in. jedna z najpopularniejszych wokalistek disco polo, Magdalena Narożna, która jest liderką zespołu "Piękni i Młodzi". Od lat wokalistka jest związana ze stacją — w 2014 roku wystąpiła w "Must be the music", a w 2021 była uczestniczką "Twoja twarz brzmi znajomo". Artystka pojawiała się w programach muzycznych nie tylko jako uczestniczka, ale również jako jurorka. W 6. i 7. edycji "Disco Star" Magda Narożna oceniała przyszłe gwiazdy disco polo. Ramówka Polsatu byłaby zatem niekompletna bez niej. Jaką kreację na to wydarzenie wybrała Magda Narożna? Sami zobaczcie!

Magda Narożna zdecydowała się na długą zwiewną kreację ze sporymi wycięciami, które eksponowały jej atuty. Pastelowa żółta suknia sprawiła, że wzrok wszystkich był skierowany tylko na nią. Głęboki dekolt do pępka i mocne wycięcie aż do uda robiły wrażenie! Nie można nie wspomnieć również o dodatkach — kremowe sandałki z diamencikami na szpilce i kopertówka w podobnym odcieniu to był strzał w dziesiątkę.

Liderka "Pięknych i Młodych" wzbudza wiele emocji wśród fanów nie tylko swoją muzyką. Jakiś czas temu Magda Narożna przeszła spektakularną metamorfozę, a fani oniemieli z zachwytu. Tak samo zareagowali, gdy zobaczyli jej kreację podczas ramówki Polsatu.

Madzia wygląda obłędnie

Madziu wyglądasz rewelacyjnie

Super pięknie wyglądasz Madziu — piszą internauci.

A wam, jak się podoba kreacja Magdy Narożnej?

