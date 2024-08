„Those About to Die” to debiut reżyserski Rolanda Emmericha, który pojawił się na Amazon Prime Video 19 lipca. Na platformie dostępne są już wszystkie odcinki pierwszego sezonu produkcji. Widzów mogła przyciągnąć zarówna epicka historia, osadzona w czasach starożytnego Rzymu, jak i gwiazdorska obsada.

Reklama

W „Those About to Die” zobaczymy przede wszystkim dwukrotnie nagrodzonego Oscarem Anthony’ego Hopkinsa, który wciela się w rolę cesarza Wespazjana, władcy Rzymu. Oprócz niego w obsadzie pojawia się też znany z „Gry o tron” Iwan Rheon. W serialu gra Tenaksa, szefa przestępczego podziemia.

Widzowie mogą liczyć na znacznie więcej znanych twarzy. W serialu występują m.in. Sara Martins oraz Jojo Macari.

Poniżej przedstawiam całą obsadę i wszystko, co musicie wiedzieć o postaciach z „Those About to Die”.

„Those About to Dies”. Obsada serialu Amazon Prime Video

Główna obsada serialu „Those About to Dies”:

Zobacz także

Anthony Hopkins jako cesarz Wespazjan

Iwan Rheon jako Tenax

Tom Hughes jako Tytus Flawiusz

Jojo Macari jako Domicjan Flawiusz

Sara Martins jako Cala

Gabriella Pession jako Antonia

Jóhannes Haukur Jóhannesson jako Viggo

Moe Hashim jako Kwame

Rupert Penry-Jones jako Marsus

Gabriella Pession jako Antonia

Dimitri Leonidas jako Scorpus

Co wiemy o tych postaciach?

Anthony Hopkins gra cesarza Wespazjana

Kim jest cesarz Wespazjan? Siła, z którą trzeba się liczyć, rządząca Rzymem od około dekady.

W czym jeszcze zagrał Anthony Hopkins? Aktor znany jest z wielu głośnych produkcji jak „Milczenie owiec”, „Ojciec”, „Hannibal”, „Okruchy dnia”, „Czerwony smok”, „Westworld”, „Wichry namiętności”, „Joe Black”, „Słaby punkt”, „Dwóch papieży”, „Człowiek słoń”, „Dracula”, „Rytuał”, „Ukojenie”, „Maska Zorro”, „The Mighty Thor”, „Thor: Ragnarok”, „Thor: Mroczny świat”, „Transformers: Ostatni Rycerz”, „Noe: Wybrany przez Boga” czy „Król Lear”.

Iwan Rheon gra Tenaxa

Kim jest Tenax? Szef przestępczego podziemia, który rozpoczynał swoją karierę na ulicach Rzymu.

W czym jeszcze zagrał Iwan Rheon? Aktor zasłynął przede wszystkim rolą Ramsaya Boltona w serialu „Gra o tron”. Oprócz tego widzowie mogą go znać z takich produkcji jak „Wyklęci”, „Brud”, „Vicious”, „Ziemia jałowa”, „Czarodziejski flet”, „Osad”, „Riviera”, „303. Bitwa o Anglię” czy „Inhumans”.

Jojo Macari gra Domicjana Flawiusza

Kim jest Domicjan Flawiusz? Najmłodszy syn Wespazjana. Organizuje walki gladiatorów i wyścigi rydwanów w Rzymie.

W czym jeszcze zagrał Jojo Macari? Jeden z mniej znanych członków obsady. Do tej pory wystąpił w takich produkcjach jak „Ferajna z Baker Street”, „Władcy przestworzy”, „Morbius”, „Niepokorna miss”, „London Kills”, „Hard Sun. Przed Apokalipsą”.

Gościnnie pojawił się w serialach „Sex Education”, „Przeklęta”, „Rozpustnice”, „Endeavour”.

Sara Martins gra Calę

Kim jest Cala? Numidyjska handlarka, która przybyła do miasta, aby odnaleźć swojego syna.

W czym jeszcze zagrała Sara Martins? Gwiazda ma na koncie role w takich produkcjach jak „Śmierć pod palmami”, „Niewierni w Paryżu”, „I Love My Mum”, „Grand Hotel”, „Kiss & Tell”, „Mars”, „Detectives”, „Poza podejrzeniami”, „Niewinne kłamstewka”, „Pigalle nocą” czy „Koncert”.

Rupert Penry-Jones gra Marsusa

Kim jest Marsus? Emerytowany generał i głowa jednej z najpotężniejszych rodzin w Rzymie.

W czym jeszcze zagrał Rupert Penry-Jones? Aktor ma na koncie kilka głośniejszych ról w takich produkcjach jak „Perswazje”, „Prawnicy”, „Morderca z Whitechapel”, „Korona na Gwiazdkę”, „Cena honoru”, „Wirus”, „Piraci”.

Tom Hughes gra Tytusa Flawiusza

Kim jest Tytus Flawiusz? Najstarszy syn Wspazjana i dziedzic dynastii Flawiuszów. Jego domeną jest pole bitwy.

W czym jeszcze zagrał Tom Hughes? Aktor dał się poznać szerszej publiczności, występując w takich produkcjach jak „The Game”, „Wiktoria”, „Panna Marple: Noc i ciemność”, „Cemetery Junction”, „Madame”, „Tajemnice Joan”, „Czas na miłość”, „Ósma strona”, „Angielka”.

Gościnnie wystąpił w serialach „Księga czarownic” oraz „Derek”.

Gabriella Pession gra Antonię

Kim jest Antonia? Żona Marsusa. Doskonale wie, jak manipulować swoim mężem, aby robił to, czego chce ona.

W czym jeszcze zagrała Gabriella Pession? Aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „Przekraczając granice”, „Dziewczyna do towarzystwa”, „Just Married”, „Blizny miłości”, „13 róż”, „Capri”, „Ex 2: Znów się przyjaźnimy”, „Rossella”.

Gościnnie zagrała w serialach „Zakłamanie”, „Wilfred”, „Don Matteo”.

Moe Hashim gra Kwame

Kim jest Kwame? Syn Cali i gladiator walczący o swoje życie.

W czym jeszcze zagrał Moe Hashim? Widzowie mieli okazję poznać go w serialu „Ted Lasso”.

Dimitri Leonidas gra Scorpusa

Kim jest Scorpus? Utalentowany woźnica, który będzie ścigał się dla każdej drużyny, jeśli cena będzie odpowiednia.

W czym jeszcze zagrał Dimitri Leonidas? Aktor pojawił się w obsadzie takich produkcji jak „Dopasowani”, „Obrońcy skarbów”, „Centurion”, „Riviera”, „Renegaci”, „Zabić Jezusa”, „Animals”, „Sindbad”, „Centurion”, „Rosewater” czy „Koszmarna wyprawa”.

Gościnnie Leonidas zagrał w serialach „Władcy przestworzy”, „Fundacja”, „Doktor Who”, „Doktor Who: Ściśle tajne”, „Przekręt”, „Lekarze” oraz „The Bill”.

Jóhannes Haukur Jóhannesson gra Viggo

Kim jest Viggo? Nordycki wojownik działający w rzymskim podziemiu.

W czym jeszcze zagrał Jóhannes Haukur Jóhannesson? Aktor ma na koncie wiele popularnych produkcji jak „Wikingowie: Walhalla”, „Alfa”, „Pamiętam Cię”, „Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga”, „Kłamstwo doskonałe”, „Atomic Blonde”, „W nieskończoność”, „Bloodshot”, „Zone 414”, „Gdzie jesteś, Bernadette?”, „Bracia Sisters”, „Origin”, „The Innocents”, „Efekt wody”.

Gościnnie Jóhannesson zagrał w serialach „Sukcesja”, „Wiedźmin”, „List do króla”, „Przeklęta”, „Przybysze”, „Upadek królestwa”, „Gra o tron” i „Fangavaktin”.

Kto jeszcze występuje w Those About to Die?

Dodatkowi członkowie obsady to:

Emilio Sakraya jako Xenon

David Wurawa jako Gavros

Pepe Barroso jako Fonsoa

Goncalo Almeida jako Elia

Eneko Sagardoy jako Andria

Romana Maggiora Vergano jako Selena

Lara Wolf jako Berenice

Angeliqa Devi jako Caltonia

Kyshan Wilson jako Aura

Alicia Edogamhe jako Jula

„Those About to Die” jest dostępny na Amazon Prime Video od 19 lipca.

Zobacz także: Wyjaśniamy zakończenie „Deadpool & Wolverine”. Kto dołączył do uniwersum Marvela?

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.