Caroline Derpienski to influencerka, celebrytka i aspirująca wokalistka, która zdobyła popularność dzięki kontrowersyjnej kreacji medialnej i działalności w social mediach. Teraz postanowiła skupić się na karierze muzycznej i intensywnie pracuje nad swoim wokalem. W rozmowie z "Halo, tu Polsat" ujawniła, że już we wrześniu wystąpi na Roztańczonym Narodowym. A to dopiero początek.

Reklama

Caroline Derpienski na Roztańczonym Narodowym

Kilka miesięcy temu Caroline Derpienski postanowiła spróbować swoich sił w muzyce. Jej przygoda ze śpiewaniem zaczęła się od świątecznego singla, który wzbudził mieszane odczucia wśród słuchaczy i wokalnych ekspertów. Mimo krytyki celebrytka jest zdeterminowana, by stać się znaną piosenkarką i osiągnąć międzynarodowy sukces. W zeszłym miesiącu wypuściła kolejny utwór, który przyleciała promować do Polski.

Teraz Derpienski ogłosiła swoje największe muzyczne wydarzenie - występ na Roztańczonym Narodowym, który odbędzie się we wrześniu na Stadionie Narodowym. Ta prestiżowa impreza co roku przyciąga gwiazdy muzyki tanecznej i popowej, a dla początkującej wokalistki to ogromna szansa na zaprezentowanie się szerokiej publiczności.

Wiecie, co to jest Roztańczony Narodowy. Oczywiście cała Polska świetnie się bawi. Także mogę ogłosić, że będę grać koncert na Stadionie Narodowym już we wrześniu – zapowiedziała w 'Halo tu Polsat'.

Podkreśliła również, że zamierza zrobić prawdziwe widowisko.

To będzie największy show. Stawiam na wokal, taniec i fajerwerki - zapowiedziała Derpienski, podkreślając, że jej występ ma być pełnym rozmachu widowiskiem.

Koncert na Stadionie Narodowym to ogromne wyróżnienie, szczególnie dla artystki, która dopiero rozpoczyna swoją muzyczną drogę. Derpienski jest jednak przekonana, że to dopiero początek jej sukcesów w świecie muzyki.

Caroline Derpienski porównuje się do Dody

Caroline Derpienski nie ukrywa, że inspiruje się Dodą i widzi między nimi wiele podobieństw. W programie "Halo, tu Polsat" przyznała, że jej celem jest nie tylko zdobycie popularności, ale także rozwój kariery muzycznej i ocieplenie wizerunku.

Zdecydowanie mogę trochę porównać się do Dody, że była osobą kontrowersyjną, miała kreację trochę tak jak ja, medialną, ale później miała fach konkretny, czyli muzyka i przebranżowiła się, ociepliła wizerunek i teraz jest poważaną artystką. Tak. I ja właśnie tą drogą idę, ocieplam wizerunek na spokojnie, po prostu ciężką pracą. – powiedziała Derpienski.

Derpienski podkreśla, że od roku pracuje nad swoim wokalem i chce udowodnić swoją wartość na scenie. Wierzy, że podobnie jak Doda, zbuduje silną pozycję w branży muzycznej i przekona do siebie słuchaczy.

Już dostaję ogromne propozycje. To znaczy, że mam potencjał – zarówno medialny, jak i artystyczny - dodała.

Zobacz także: