Paweł Królikowski na dobre zapisał się na kartach historii polskiego aktorstwa. Fani pokochali go nie tylko za niezwykły talent, ale i empatię oraz poczucie humoru. Do dziś ciepło go wspominają, nierzadko nawiązując przy tym do serialu "Ranczo", dzięki któremu aktor zyskał jeszcze szerszą rozpoznawalność. W 5. rocznicę jego śmierć warto przypomnieć kilka faktów o granej przez niego postaci.

Paweł Królikowski zasłynął rolą Kusego w "Ranczu"

Paweł Królikowski zyskał ogromną popularność dzięki roli Jakuba "Kusego" Sokołowskiego. Jego postać, będąca utalentowanym malarzem, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w polskiej telewizji. Kusy to mężczyzna pełen pasji, ale także wewnętrznych rozterek, co czyniło go niezwykle autentycznym w oczach widzów.

Aktor wcielał się w tę rolę od pierwszego do ostatniego odcinka "Rancza", co jest wyjątkowym osiągnięciem w historii polskich seriali. Dzięki swojemu talentowi i charyzmie Królikowski uczynił z Kusego jedną z najbardziej lubianych postaci. Mało kto zdawał sobie sprawę, że serial "Ranczo" liczy 130 odcinków, a Kusy jako jedyny bohater pojawił się w każdym z nich. To wyróżnia go na tle pozostałych postaci, które czasem znikały na pewien czas lub ich wątki ulegały zmianom. Kusy od początku do końca odgrywał kluczową rolę w fabule serialu.

Mija 5 lat od śmierci Pawła Królikowskiego

27 lutego wybiła smutna rocznica w świecie show-biznesu. To właśnie tego dnia 2020 roku Paweł Królikowski odszedł od nas w wieku zaledwie 58 lat. Jego problemy zdrowotne rozpoczęły się w 2015 roku po ugryzieniu przez kleszcza, co doprowadziło do silnych bólów głowy i pogorszenia wzroku. Wówczas zdiagnozowano u niego tętniaka mózgu, który został operacyjnie usunięty.

Niestety, w 2019 roku nastąpił nawrót choroby, wymagający kolejnej operacji neurochirurgicznej. Mimo starań lekarzy i rehabilitacji, aktor zmarł w warszawskim szpitalu. Został pochowany 5 marca 2020 roku w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Na jego nagrobku widnieje napis: "Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech", będący cytatem z piosenki, którą napisał do programu "Truskawkowe studio".

Niezwykła kariera Pawła Królikowskiego

Paweł Królikowski był wybitnym polskim aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym, a także prezenterem i działaczem kulturalnym. Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie aktorstwem, uczestnicząc w zajęciach teatralnych w Miejskim Domu Kultury w rodzinnym mieście. Jego debiut filmowy miał miejsce w 1984 roku, kiedy to zagrał rolę chuligana w filmie dla dzieci i młodzieży "Dzień kolibra". W kolejnych latach wystąpił w takich produkcjach jak "Ludożerca" (1987), "Opowieść Harleya" (1987) oraz "Pantarej" (1987), gdzie wcielił się w postać narkomana Ryśka Sędzimirskiego.

Ogromną popularność przyniosła mu rola Jakuba "Kusego" Sokołowskiego w serialu "Ranczo", w którym występował przez ponad dekadę. Paweł Królikowski angażował się również w działalność społeczną i kulturalną. W 2018 roku został wybrany na prezesa Związku Artystów Scen Polskich (ZASP), pełniąc tę funkcję do 2020 roku. Był także jurorem w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od 2014 do 2019 roku.

Prywatnie był mężem aktorki Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, z którą miał pięcioro dzieci, w tym aktora Antoniego Królikowskiego.

Paweł Królikowski, Małgorzata Ostrowska-Królikowska AKPA/Niemiec

