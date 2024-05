Bestsellerowa powieść Sally Rooney o dwójce nastolatków dorastających w Irlandii stała się literacką sensacją, trafiając na długą listę kandydatów do nagrody Man Booker Prize 2018 i zdobywając nagrody British Book Awards 2019, a także zdominowała kluby książki w całym kraju.

Od tego czasu historia została zaadaptowana na 12-odcinkowy serial dramatyczny BBC Three, którego scenariusz napisała sama autorka.

Oto wszystko, co musisz wiedzieć o uznanej i bardzo wciągającej telewizyjnej adaptacji "Normalnych ludzi".

Gdzie można oglądać „Normalnych ludzi”?

Zdjęcia do „Normalnych ludzi” rozpoczęły się w maju 2019 r., a kręcono je w Dublinie, Sligo i we Włoszech. Serial wylądował w BBC Three w niedzielę 26 kwietnia 2020 roku.

Emisja 12-odcinkowego serialu rozpoczęła się także w BBC One następnego dnia, w poniedziałek 27 kwietnia o godzinie 21:00 , rozpoczynając od dwóch 30-minutowych odcinków, a następnie emitując je co tydzień.

Widzowie w USA mogli oglądać serial od 29 kwietnia na platformie Hulu.

W Polsce "Normalni ludzie" byli dostępni na platformie HBO Max. Obecnie niestety serii nie ma już w streamingu.

Kto występuje w „Normalnych ludziach”?

Dwie główne role w obsadzie zostały obsadzone na początku 2019 roku, a reżyser Lenny Abrahamson skorzystał z okazji, aby wyróżnić kilka wschodzących gwiazd.

Daisy Edgar Jones wciela się w rolę Marianne, a nowicjusz Paul Mescal wciela się w Connella.

Edgar Jones pojawiła się wcześniej w "Cold Feet" jako Olivia Marsden oraz w "Gentleman Jack" jako Delia Rawson. Natomiast "Normalni ludzie" to pierwsza telewizyjna rola Mescala.

W rozmowie z RadioTimes.com przed premierą programu Edgar Jones powiedziała, że jest „dumna” z „naturalnych” i realistycznych scen seksu w programie.

Abrahamson tak to skomentował: „Czuję, że w Daisy Edgar-Jones i Paulu Mescalu znalazłem dwóch młodych aktorów, którzy potrafią żywo uchwycić Marianne i Connella oraz ożywić głęboką, piękną relację w centrum historii. Zdjęcia są dla mnie również cudowne, ponownie w Irlandii i opowiadam irlandzką historię po zdjęciach za granicą. Tutejsza branża filmowa i telewizyjna jest pełna utalentowanych i zaangażowanych ludzi, którzy mogą stanąć ramię w ramię z najlepszymi na świecie”.

W obsadzie są także Sarah Greene („Morderstwa w Dublinie”, „Rosie”) i Aislín McGuckin („Outlander”, „Siostrzeniec”).

O czym są „Normalni ludzie”?

Serial opowiada historię Marianne i Connella, dwójki nastolatków z bardzo różnych środowisk, mieszkających w małym miasteczku na zachodzie Irlandii. W tej historii opuszczają dom i stają się młodymi dorosłymi „w przepięknej i kompulsywnej współczesnej historii miłosnej o tym, jak dwoje ludzi może głęboko wpłynąć na swoje życie”.

Według oficjalnego podsumowania „Normal People śledzi delikatne, ale skomplikowane relacje Marianne i Connella od końca ich dni szkolnych w małym miasteczku na zachód od Irlandii do lat licencjackich w Trinity College. W szkole jest lubiany i popularny , podczas gdy ona jest samotna, dumna i onieśmielająca. Ale kiedy Connell przyjeżdża po matkę po sprzątaniu w domu Marianne, między dwójką nastolatków rodzi się dziwna i niezatarta więź, którą postanawiają ukryć.

„Rok później oboje studiują w Dublinie i Marianne odnalazła się w nowym świecie społecznym, ale Connell wisi na uboczu, nieśmiały i niepewny”.

Kto napisał i wyreżyserował „Normalni ludzie”?

Nominowany do Oscara reżyser Lenny Abrahamson (Pokój, Frank) dołączył do zespołu wraz z reżyserką Howard's End Hettie McDonald, która podzieliła się obowiązkami reżyserskimi.

Piers Wenger, kontroler BBC Drama, ogłosił serial oświadczeniem: „Sally Rooney zaadaptuje dla kanału swoją nadchodzącą powieść Normal People. Sally szybko staje się głosem swojego pokolenia i BBC jest podekscytowane możliwością współpracy z nią przy jej pierwszy artykuł dla telewizji „Normalni ludzie” to pięknie stworzona historia o miłości i przyjaźni. Czytanie jej przed publikacją i obserwowanie, jak zaczęła adaptować tę historię o niepokojach tysiącleci dla BBC Three, było ekscytujące.

Sally Rooney, która wraz ze scenarzystami Alice Birch i Markiem O'Rowe adaptowała swoją powieść, powiedziała: „Czuję się zaszczycona możliwością pracy z tak niezwykłym zespołem nad adaptacją Normalnych ludzi. Nie mogę się doczekać wyzwania, jakim jest praca w nowej formie i myślenie o tych postaciach i ich życiu w nowy sposób”.

Autor, który jest także producentem wykonawczym, dodał później: „Jako wieloletni wielbiciel twórczości Lenny’ego Abrahamsona, praca z nim nad adaptacją „Normalni ludzie” jest dla mnie szczególnym przywilejem. Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy obsady i zespołu, który stworzyliśmy, i jestem bardzo podekscytowany możliwością obserwowania, jak wnoszą nowe życie do historii na ekranie”.

Czy jest zwiastun?

Tak! Pierwszy zwiastun ukazał się w 2020 roku i możecie zobaczyć go poniżej:

Czy będzie 2 seria?

Zapytany wcześniej przez RadioTimes.com, czy widzi na kartach drugą serię, reżyser "Normalnych ludzi" Lenny Abrahamson powiedział, że ma nadzieję powrócić do bohaterów za „10 lat”.

„Mam fantazję, że spędzę jakieś 10 lat i zobaczę, gdzie będą za 10 lat, jeśli nie będę w tym momencie zbyt zniedołężniały”, powiedział.

W międzyczasie jednak współproducent Ed Guiney ogłosił, że pierwsza powieść Sally Rooney – "Rozmowy z przyjaciółmi" – jest obecnie adaptowana dla telewizji.

Powieść opowiada historię przyjaciółek z Dublina, Frances i Bobbi, które podczas występu mówionego spotykają starszą kobietę Melissę oraz jej męża Nicka. Frances wkrótce wplątuje się w skomplikowany związek pozamałżeński z Nickiem, który zaczyna wpływać na jej relacje z innymi i samą sobą.

Nominowany do Oscara reżyser Lenny Abrahamson („Pokój”), który wyreżyserował „Normalni ludzie”, powróci, aby reżyserować drugi projekt Sally Rooney, ale nie ma jeszcze żadnych informacji na temat obsady.

