Jak zamienić codzienny strój w szykowną stylizację? Zamiast zwykłego topu, wybierz bluzkę wiązaną pod szyją! To nawiązanie do klasycznej, francuskiej elegancji robi wielką karierę w tym sezonie. Spójrzcie tylko na jedną z ostatnich stylizacji Kingi Rusin! :) Naszym zdaniem wystarczą proste eleganckie spodnie lub bardzo modne w tym sezonie dżinsowe dzwony i najmodniejszy look jesieni gotowy!

My wybraliśmy dla was najatrakcyjniejsze bluzki ze wstążkami z oferty polskich sklepów. Jak Wam się podobają?

