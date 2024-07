1 z 10

To prawdziwy przebój ostatnich tygodni. Gwiazdy zwracają się ku klasycznej elegancji i wybierają bluzki ze wstążkami przy kołnierzu. Wstążki te można wiązać w różnego rodzaju kokardy, bądź traktować jak supermodny w tym sezonie wąski szalik. Takie bluzki dostrzegliśmy między innymi u Małgorzaty Sochy i Anny Wendzikowskiej. Małgorzata Socha w białej bluzce z kokardą, dżinsach i czarnym żakiecie stworzyła piękną stylizację we francuskim stylu (zobaczcie: Wow! Zachwyciła nas stylizacja Małgorzaty Sochy. Zgadniecie, jakiej marki jest jej torebka?!). Anna Wendzikowska zaś wybrała elegancką szyfonową bluzkę z kokardą marki Orsay i stworzyła wspaniały look na czerwony dywan. Ale chyba największą fanką bluzek ze wstążkami jest Kinga Rusin. Dziennikarka ma ich przynajmniej kilka! W różnych kolorach i wzorach. W jej garderobie wypatrzyliśmy nawet sukienkę… z kokardą marki Lookbook. Nam ten nowy trend bardzo przypadł do gustu: jest niezwykle kobiecy i seksowny. A wy, jak go oceniacie?

