Trudno sobie wyobrazić sylwestra bez Maryli Rodowicz i jej hitów. 2024 rok piosenkarka żegnała podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Polsacie, gdzie podczas jednego z wyjść towarzyszyła jej Roksana Węgiel. Artystki zaśpiewały wspólną wersją "Damą być", a fani nie mogli oderwać wzroku od stylizacji Rodowicz. Widać ją była z kilometra!

Reklama

Maryla Rodowicz podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Polsacie

Za nami sylwestrowe koncerty telewizyjne. Tego dnia widzowie mieli okazję zobaczyć występy swoich ulubionych gwiazd. Nie obyło się bez małych kontrowersji. Wpadka na sylwestrze Polsatu rozwścieczyła fanów Dody, którzy nie zdążyli zobaczyć jej otwarciowego show, gdzie po raz pierwszy w karierze zaśpiewała piosenkę Jennifer Lopez. Podczas koncertu wszystkie oczy zwrócone także były na Marylę Rodowicz, która już lata temu została okrzyknięta królową sylwestrów. Kiedy jednego roku okazało się, że stacje o niej zapomniały i nie zagra na na żadnym, w sieci zapanowało oburzenie, w skutek którego legendę polskiej piosenki zaprosił własnie Polsat. W tym roku Maryla Rodowicz także wystąpiła podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów", gdzie zaśpiewała m. in. z Roksaną Węgiel, z którą nagrały nowoczesną wersję utworu "Damą być". "Super zaśpiewała pani Maryla i Roksana super wyglądała pani Maryla i Roksana i pięknie" - napisała jedna z internautek.

Fani nie mogli oderwać od nich wzroku. O ile Roxie Węgiel zdecydowała się na czerwoną mini, to Maryla Rodowicz zaszalała zdecydowanie mocniej:

Super ale Pani Maryla szok, starsza wersja Lady Gagi ubiór piękny

Maryla wygląda super

Rewelacyjna stylówka

No jak można mieć taką dobra formę w takim wieku jak Maryla? Czy ktoś może wie?

Donattela Versace wersja Polska

Pani Maryla jak zawsze ma najlepszą stylizację. Występ też super. Pozdrawiam - komentowali internauci.

Pawel Wodzynski/East News

Maryla Rodowicz nie ma do drodze ze skromnością, jeżeli chodzi o stylizacje sceniczne. Tym razem postawiła na cekinowy, garniturowy komplet w kolorach czerni i różu. Trudno było oderwać wzrok od ogromnego kapelusza w tym samym wzorze oraz rękawiczek z... pazurami! W rozmowie z Pomponikiem, tak sama Maryla Rodowicz skomentowała swoją sylwestrową stylizację:

To jest kostium kobiety, która chce być damą. Nie zawsze jej wychodzi

Pawel Wodzynski/East News

To jednak nie była jedyna stylizacja Maryli Rodowicz. Oprócz duetu z Roksaną Węgiel, piosenkarka zaśpiewała również swoje największe hity, bez których Polacy nie wyobrażają sobie sylwestra. Jednak wielu miało zastrzeżenia, co do tego, co usłyszeli tego wieczoru:

Przykro mi ale Marylka już nie daje rady .

Beznadzieja.. wygląda jakby nie oddychała i zaraz miała się udusić. Nie nadąża też z tekstem do muzyki. Tchu brak do dobrego śpiewania - pisali.

A wy jak oceniacie tegoroczny występ Maryli Rodowicz podczas sylwestra?

Reklama

Zobacz także: Blanka odebrała telefon na Sylwestrze z Dwójką: “Spodenki krótkie, jak majtki”. Chwilę później utarła nosa wszystkim hejterom!

Pawel Wodzynski/East News

Pawel Wodzynski/East News