Kamila Boś wystąpiła w 8. edycji "Rolnik szuka żony" i stała się jej niekwestionowaną gwiazdą. Ustanowiła rekord listów, otrzymując ich aż 500, czego nie udało się powtórzyć żadnemu innemu uczestnikowi. Od czasu udziału w programie udało jej zgromadzić ponad 180 tysięcy obserwujących na Instagramie, jednak daleko jej do korzystania ze sławy. Nie komentowała publicznie również zamieszania, jakie wywołał jej udział w randkowym show TVP. W wywiadzie z Party.pl, zdradziła dlaczego.

Kamila Boś w "Rolnik szuka żony" marzyła o odnalezieniu miłości. Jej udział w programie odbił się szerokim echem, jednak dzielnie to zniosła. Chociaż ludzie prześcigali się w ocenie jej zachowań, prezentowanych na antenie, nie konfrontowała się z nimi. Po dwóch latach od udziału w show, w rozmowie z Party.pl, Kamila Boś przyznaje: