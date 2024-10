Jedna z czołowych postaci serialu "Na sygnale", Klaudia Janas, otwarcie przyznała, że jest lesbijką. Coming out aktorki wywołał poruszenie w polskich mediach. Ta bowiem nigdy wcześniej nie komentowała swojej orientacji. Dlaczego? Powód może zaskoczyć!

Klaudia Janas, znana polska aktorka z serialu "Na sygnale", odważnie zdecydowała się na publiczny coming out, ujawniając swoją orientację seksualną. W wywiadzie dla magazynu "Replika" przyznała, że jest lesbijką. Wyznanie to miało miejsce w kontekście obchodów Dnia Coming Outu, które odbywały się 11 października.

Janas zaznaczyła, że wcześniej nie miała odwagi publicznie mówić o swojej orientacji, ale teraz chce być sobą i nie obawiać się opinii innych. Aktorka stwierdziła, że ważne jest dla niej wspieranie społeczności LGBT+ oraz normalizowanie tego tematu w Polsce. Jej słowa spotkały się z ciepłym przyjęciem, szczególnie wśród jej fanów i społeczności osób LGBT+.

Klaudia Janas podkreśliła, że coming out to dla niej forma uwolnienia i sposób na życie w zgodzie z własną tożsamością. W swoim wywiadzie mówiła także o potrzebie akceptacji oraz o tym, jak istotne jest wspieranie osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych, szczególnie w trudnych dla nich chwilach. Ujawniła również, że ta decyzja była przemyślana i zainspirowana osobistymi doświadczeniami.