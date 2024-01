Natalia Janoszek w ostatnich miesiącach wywołała niemałe kontrowersje - wszystko za sprawą materiałów opublikowanych przez Krzysztofa Stanowskiego, który podważył jej karierę i dokonania. Dopiero co gwiazda powróciła do telewizji, biorąc udział w nowym show "Królowe przetrwania", a teraz na jaw informacje o kolejnym programie! Czy będzie to spora konkurencja dla Dody - gwiazdy niejednego formatu w Polsacie?

Natalia Janoszek przebije Dodę?

Nazwisko Natalii Janoszek znalazło się w minionym roku w centrum nie lada afery - wiosną Krzysztof Stanowski postanowił zdemaskować karierę 33-latki i opublikował obszerny materiał z dowodami na to, że gwiazda Bollywood nie ma wcale na koncie tylu sukcesów w showbiznesie, ile mogłoby się wydawać.

Zarzuty wobec Natalii Janoszek otarły się nawet o sąd, bo celebrytka wystosowała pozew przeciwko Krzysztofowi Stanowskiego - jej wizerunek jednak, jak się wydaje, nie ucierpiał, bo już pod koniec roku gwiazda pojawiła się w nowym show "Królowa przetrwania" emitowanym w Player.pl i TVN7. Teraz jednak okazuje się, że to może nie być koniec telewizyjnej kariery Natalii Janoszek - jak donosi "Show News", gwiazda ma pojawić się w kolejnym show.

Polsat chce postawić na Janoszek, która teraz bryluje w ''Królowej przetrwania''. Jest pomysł, żeby była twarzą programu o roboczym tytule ''10 kroków do miłości''. Będzie w nim szukać idealnego kandydata na narzeczonego. W końcu sama przyznała, że nie ma szczęścia do mężczyzn. To trochę podobny format do wcześniejszego programu z Dodą - podaje ''Show News'' powołując się na swoje źródło.

Biorąc od uwagę domniemany tytuł nowego show z udziałem Natalii Janoszek, nietrudno odnieść wrażenie, że jest on mocno inspirowany formatem, którego gwiazdą była Doda, czyli "12 kroków do miłości". Tematyka programu również wydaje się być łudząco podobna. Czy Natalia Janoszek ma zatem szansę na przebicie show Dody i zdobycie jeszcze większej, niż do tej pory popularności? To się okaże niebawem.

Rozmowy z Polsatem ponoć mają przybrać na sile po zakończeniu emisji "Królowej przetrwania". Jakie będą ich efekty?

O ironio, ten cały hejt Stanowskiego wcale jej nie zaszkodził. Wręcz odwrotnie, ma coraz więcej propozycji. Prowadziła event w Miami, poleciała na casting do filmu z Keanu Reevesem. No i teraz Polsat. Już po zakończeniu programu ''Królowa przetrwania'' stacja ustali szczegóły z Natalią, bo nowy program musi być gotowy na jesienną ramówkę - dodaje informator ''Show news''.

