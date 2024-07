1 z 9

Kinga Rusin i Piotr Kraśko wychodzą z budynku TVN

Kinga Rusin i Piotr Kraśko przyłapani po programie "Dzień dobry TVN". Para prowadzących wpadła w sidła paparazzi, podczas opuszczania budynku stacji. Dziennikarze jak zwykle mieli świetne humory, rozmawiali, uśmiechali się, a do tego.... doskonale wyglądali! Kolejne wspólne zdjęcia Kingi Rusin i Piotra Kraśki tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że to najbardziej stylowy duet prowadzących w Polsce. Oboje często stawiają na klasykę, która zawsze się sprawdza. Dzięki temu bardzo dobrze prezentują się na zdjęciach i mogą służyć za wzory do naśladowania. :)

Zobacz też: Iga Lis pokazała urocze rodzinne ZDJĘCIE, jest na nim Kinga Rusin i... Nie zgadniecie!

Co miała na sobie Kinga Rusin? Postawiała na luksusowe marki! Jakie? Sprawdź na następnych stronach fotogalerii!

Polecamy: Czy przyjaźń damsko-męska jest możliwa? Naukowe podejście