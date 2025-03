Wczoraj produkcja "Dzień Dobry TVN" ogłosiła, że do ekipy śniadaniówki dołączy nowa gwiazda. Teraz okazuje się, że w rolę reportera wcieli się znany i uwielbiany Wojciech Łozowski.

Nowa rola Łozowskiego w "Dzień dobry TVN"

Wojciech Łozowski to muzyk, prezenter i juror programów talent show, który zdobył popularność jako wokalista zespołu Afromental. Przez lata jego twórczość przyciągała uwagę fanów muzyki rozrywkowej. Po odejściu z Afromental Łozowski skupił się na karierze telewizyjnej, występując jako prowadzący i juror w różnych programach. Teraz poszerza swoje doświadczenie medialne, dołączając do ekipy "Dzień dobry TVN".

Łozowski oficjalnie dołączył do ekipy programu "Dzień dobry TVN" jako dziennikarz muzyczny. Jego zadaniem będzie przybliżanie widzom najciekawszych tematów ze świata muzyki, rozmowy z artystami oraz relacje z wydarzeń muzycznych. Nowy reporter podkreśla, że praca w "Dzień dobry TVN" jest dla niego spełnieniem marzeń i naturalnym krokiem w jego medialnej karierze.

Wojciech 'Łozo' Łozowski dołącza do ekipy Dzień Dobry TVN! - poinformowano.

Fani zachwyceni nowym prowadzącym "Dzień Dobry TVN"

Ogłoszenie nowej roli Wojciecha Łozowskiego wywołało duże poruszenie wśród widzów programu. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy wyrażających entuzjazm i ciekawość co do jego przyszłych materiałów. Fani doceniają jego charyzmę i doświadczenie w branży muzycznej, co może wnieść świeżą energię do "Dzień dobry TVN".

Jakie miłe zaskoczenie!! właściwy człowiek na właściwym miejscu

Super!!! Reporter muzyczny Łozowski is back!!

Czy Iza Krzan również dołączy do "Dzień Dobry TVN"?

Podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN ogłoszono, że Izabella Krzan dołącza do grona prowadzących "Dzień dobry TVN". To kolejna zmiana w składzie gospodarzy porannego programu, który od lat cieszy się dużą popularnością wśród widzów. Izabella Krzan to polska prezenterka telewizyjna, modelka i Miss Polonia 2016. Przez ostatnie lata była związana z Telewizją Polską, gdzie prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie" oraz różne programy rozrywkowe. Teraz czeka ją nowa rola w konkurencyjnej stacji.

Póki co, widzowie nie mieli okazji zobaczyć prezenterki na ekranie "Dzień Dobry TVN", jednak mają nadzieję, że stanie się to już niebawem.

Co myślicie o dołączeniu do śniadaniówki Wojciecha Łoza Łozowskiego?

