Przypomnijmy, że w czwartek Łukasz Nowicki pożegnał się ze śniadaniówką po 13 latach pracy, a jego programowa partnerka, Małgorzata Opczkowska, została wówczas bez partnera - ale jak widać nie na długo. Ida Nowakowska właśnie dołączyła do Opczowskiej, by wspólnie poprowadzić piątkowe wydanie śniadaniówki. Widzowie są zachwyceni kobiecym duetem, co podkreślają w mediach społecznościowych.

Nowa para w "Pytaniu na śniadanie". Ida Nowakowska i Małgorzata Opczowska łączą siły

Ostatnio krążyły plotki, że w "Pytaniu na śniadanie" Łukasza Nowickiego ma zastąpić Mateusz Szymkowiak. Póki co oficjalnych informacji na ten temat jednak brak, a jak na razie na ekranie telewizorów przywitały widzów dwie prowadzące - Ida Nowakowska i Małgorzata Opczowska.

- Dzień dobry w ten piątek, piąteczek piątunio ???? Małgorzata Opczowska i Ida Nowakowska zapraszają do ogrodu ???????????? - czytamy w poście.

Jak sobie poradziły? Widzowie nie mają wątpliwości. Na Instagramie oficjalnego profilu "Pytanie na śniadanie" pojawiło się zdjęcie obu pań, które po raz pierwszy miały okazję wspólnie poprowadzić śniadaniówkę. Nowakowska i Opczowska mogą być dumne ze swojego wspólnego występu - ich duet zgarnął dużo ciepłych słów po odcinku.

- Oglądałam było super ???????????? - Uważam, że ten duet był bardzo dobry - Miło się słuchało i oglądało obie Panie ???????? - Panie bardzo fajnie razem prowadzą program, nie wchodzą sobie w zdanie. Bardzo mi się podoba - czytamy w komentarzach.

Nie zdradzono jednak, czy Ida Nowakowska i Małgorzata Opczowska zostaną na stałe w tym duecie, czy tylko do momentu, w którym nie pojawią się nowi prowadzący. Pozytywny odbiór wśród widzów może jednak pomóc TVP w podjęciu tej trudnej decyzji. A wy, jak uważacie, czy "Pytanie na śniadanie" powinno dać szansę kobiecemu duetowi na stałe?

