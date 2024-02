Niedługo po emisji poniedziałkowego wydania "Pytania na śniadanie" w sieci pojawił się oficjalny komunikat. Już wiadomo, kto dołączy do grona prowadzących! Widzowie co do jednego się pomylili.

Reklama

Oto nowi prowadzący "Pytania na śniadanie"

Od kilku dobrych tygodni temat "Pytania na śniadanie" jest jednym z czołowych w polskich mediach, a wszystko za sprawą sporych zmian, na jakie zdecydowała się nowa władza. Z dnia na dzień zwolniono wszystkich prowadzących format, a na ich miejsce sukcesywnie pojawiali się zupełnie nowi, którzy nie zawsze mogli liczyć na ciepłe przyjęcie ze strony widzów.

Fani śniadaniówki wciąż nie mogą bowiem pogodzić się z tak nagłym zniknięciem swoich ulubieńców, a powrotu niektórych nadal żywo się domagają. Póki co nic nie wskazuje jednak na to, by miało do tego dojść. Tymczasem już w ubiegłym tygodniu ogłoszono, że Katarzyna i Piotr zostaną nowymi prowadzącymi "Pytania na śniadanie".

Beata Tadla i Tomasz Tylicki w "Pytanie na śniadanie" Niemiec/AKPA

Zobacz także: Kłótnia w „Pytaniu na śniadanie” zażenowała widzów. Robert Stockinger przerwał rozmowę

Produkcja zasiała tym samym ziarno niepewności, bowiem nie zdradzono nazwisk nowych gospodarzy, ani nie ujawniono ich wizerunku. Ruszyła więc fala spekulacji, w której głównie wymieniano Katarzynę Pakosińską. Internauci mieli jednak problem z doborem mężczyzny, a jedynym, jaki pojawiał się w dyskusjach, był Piotr Jędrzejek, dziennikarz, który jeszcze do grudnia ubiegłego roku był związany z Polsatem.

Zobacz także

19 lutego w końcu oficjalnie ogłoszono kolejny duet, który będzie nastrajał widzów na dobre rozpoczęcie dnia. Jak się okazało, fanom tylko po części udało się odgadnąć, bo do zespołu dołączają Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło!

Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło - oto nasza nowa para prowadzących. Ich wspólny debiut już jutro o 7.30 - przekazano.

Kim jest Piotr Wojdyło? To konferansjer, prezenter i aktor z Krakowa. Na jego stronie możemy wyczytać, że od 2008 do 2014 roku był związany z Teatrem Lalki i Aktora Parawan. Poprowadził m.in. Koncert Noworoczny w Gdowie, Festiwal Tańców Dworskich czy Małopolską Noc Naukowców.

Takim oto sposobem poznaliśmy piątą już parę prowadzących. Przypominamy, że w ostatnich tygodniach, a nawet dniach, do zespołu dołączyli: Katarzyna Dowbor, Filip Antonowicz. Klaudia Carlos, Rober El Gendy, Beata Tadla, Tomasz Tylicki czy Robert Stockinger i Joanna Górska!

Reklama

Cieszycie się z dołączenia Katarzyny Pakosińskiej i Piotra Wojdyło?

Instagram @katarzyna_dowbor_official