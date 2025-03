Program "Halo, tu Polsat" zdobywa coraz większą popularność, emitując swoje odcinki w piątki, soboty i niedziele. Dotychczas gospodarzami śniadaniówki byli:​ Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski​, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz​ oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock. W związku z rosnącą oglądalnością i chęcią dalszego rozwoju programu Edward Miszczak ogłosił plany wprowadzenia kolejnej pary prowadzących. Decyzja ta może mieć na celu odciążenie obecnych gospodarzy, którzy często łączą obowiązki w "Halo, tu Polsat" z innymi projektami zawodowymi. Nieoczekiwanie dla wszystkich w śniadaniówce pojawiła się nowa para. Będą gościli w "Halo tu Polsat" na stałe?

Zaskakujący duet w "Halo tu Polsat"!

7 marca w programie "Halo tu Polsat" pojawił się zaskakujący duet. Czy to nowa para prowadzących? Kolejna rewolucja w programie była zapowiadana już jakiś czas temu. W programie widzowie zobaczyli Olgę Łasak, aktorkę kabaretową związaną z kabaretem Czesauf oraz Piotra Gumulca, współzałożyciela wrocławskiego Kabaretu Chyba. Prowadzący nie ukrywają, że było to dla nich naprawdę stresujące:

Był stresik. Wiadomo, że trzeba o wielu rzeczach pamiętać, ale ja czuję taką pozytywną energię (...) jest coś pozytywnego mimo tego stresu - powiedziała Olga Łasak

Z kolei Piotr Gumulec przyznał, że poranki w telewizji śniadaniowej to środek nocy, bo on często pracuje do późna.

Umówmy się, dla artysty to jest jednak środek nocy. My pracujemy do późnych godzin nocnych i piąta, czy szósta to jest środek nocy. Moje dzieci są pewnie zdziwione, że mnie widzą o ósmej rano z otwartymi oczami, bo ja jestem nocny marek i jeszcze pracuje pół nocy, także mogą być zaskoczone. Naprawdę, tu jest tak miło i sympatycznie - powiedział Piotr Gumulec.

Nowy duet dołączy do "Halo tu Polsat" na stałe?

Szybko się okazało, że wizyta nowych prowadzących była jednorazowa. To skecz, który zapowiada wielki powrót kabaretów do Polsatu. Już 8 marca na antenie Polsatu ma zadebiutować uwielbiany przez widzów "Kabaret na Żywo. Chyba Czesuaf", ale w zupełnie nowej formie. Co ciekawe, w nowym odcinku nie zabraknie też gości specjalnych, a w tej roli pojawią się: Krzysztof Ibisz i Rafał Maserak.

Z ogromną radością w imieniu swoim oraz 'Kabaretu Czesuaf' i 'Kabaretu Chyba' zapraszam państwa na nowy sezon 'Kabaretu na żywo. Chyba Czesuaf'. Czekają na Państwa premierowe skecze, wyjątkowi goście i zupełnie coś nowego. Będzie dużo śmiechu, dobrej energii i niespodzianek! Mam nadzieję, że poprawimy Wam humor i dostarczymy solidnej porcji rozrywki! mówiła Olga Łasak w tvpolsat.info

Będziecie oglądać?

