Jan Pirowski i Agnieszka Woźniak-Starak to nowi prowadzący obecnego sezonu programu "Mam talent". Zastąpili oni Marcina Prokopa i Michała Kempę. W 15. edycji "Mam talent" nie brakuje również nowego składu jury. Z poprzedniego składu została wyłącznie Agnieszka Chylińska, u jej boku zasiada aktualnie Julia Wieniawa i Marcin Prokop, który zmienił miejsce ze sceny na jury.

Jan Pirowski i Agnieszka Woźniak-Starak odkąd zostali prowadzącymi "Mam talent" zbierają różne opinie na temat prowadzenia show. Widzowie bardzo często nie są przychylnie nastawieni do tego duetu. Dlaczego? Bardzo prawdopodobnie, że może brakować im poprzednich prowadzących, lub nie podoba się im formuła prowadzenia show przez Woźniak-Starak i Pirowskiego.

Zanim jeszcze zakończył się ostatni odcinek show, na oficjalnym profilu na Instagramie "Mam talent" pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Tym razem większość z nich skupiła swoją uwagę na prowadzącym Janie Pirowskim. Fani "Mam talent" komentowali przede wszystkim fryzurę mężczyzny. Pod najnowszym postem widzowie pisali:

Pirowski co masz na głowie? Co oni ci zrobili?

