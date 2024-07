Iga Lis zamieściła na Instagramie uroczą, rodzinną fotkę. Jest na niej mama początkującej modelki, Kinga Rusin w czułym uścisku z... pupilem jej starszej córki Poli! Czarek, bo takie imię nosi piesek Poli, to prawdziwe oczko w głowie rodziny. Na Instagramie często pojawiają się jego zdjęcia. Co więcej, ma on już swój profil, który cieszy się sporą popularnością. Widać, że kocha go również Kinga Rusin.

Rodzina - podpisała zdjęcie Iga Lis.

To naprawdę uroczy widok!

Pies Poli Lis. Jaka to rasa?

Czarek to pies rasy pomeranian. Jest niewielki i bardzo sympatyczny. Towarzyszy córce Kingi Rusin niemal wszędzie i nic dziwnego, bo psy tej rasy ważą do trzech kilogramów, więc można je nosić nawet w torebce. ;) Szpice miniaturowe (inna nazwa rasy) są bardzo popularne wśród gwiazd show-biznesu za oceanem. Podobno są przesłodkie. Patrząc na tę fotkę Kingi Rusin z Czarkiem, wcale nie wątpimy! ;)

Kinga Rusin z psem na "rodzinnej" fotce. :) Prawda, że urocza?

Instagram/Iga Lis

Gwiazda TVN ma świetny kontakt ze swoimi córkami.