Karolina Szostak, Marta Żmuda, Hanna Lis i nie tylko - polskie gwiazdy wiedzą, że aksamitna marynarka to must have tego sezonu! Możesz zestawić ją ze spodniami do kompletu - jak Marta Żmuda-Trzebiatowska i Karolina Szostak. Obie panie wybrały na szlachetne bordo i... tę samą polską markę!

Hanna Lis i Maja Sablewska także postawiły na aksamitny total look. Na 5. urodzinach domu handlowego Vitkac dziennikarka pojawiła się w aksamitnym garniturze zestawionym z klasyczną koszulą, Sablewska zaś do bordowej marynarki założyła małą czarną - również z aksamitu. Ale to nie wszyscy! Zobacz, które polskie gwiazdy - w tym jeden mężczyzna! - pokochały najmodniejszy trend sezonu i... weź z nich przykład!

