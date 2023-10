Karolina Szostak po raz kolejny pojawiła się w odmienionej wersji na jesiennej ramówce telewizji Polsat. Dziennikarka sportowa postawiła na połączenie bieli i mocnego błękitu, a jej look momentalnie przykuł uwagę paparazzi. Zobaczcie, jak wyglądała!

Karolina Szostak na ramówce Polsatu

Czwartkowe popołudnie 3 sierpnia w mediach upłynęło pod znakiem Polsatu. Stacja telewizyjna zorganizowała bowiem tego dnia ramówkę, na której poinformowano, jakie produkcje znajdą się w jesiennym paśmie. Na wydarzeniu pojawiła się masa gwiazd, a do zdjęć pozowały m.in. Małgorzata Socha, Marta Żmuda Trzebiatowska czy Klaudia Halejcio. Jednak na czerwonym dywanie nie zabrakło również najpopularniejszej dziennikarki sportowej, czyli Karoliny Szostak. To właśnie ona kilka lat temu zasłynęła swoją wizerunkową metamorfozą. Schudła wówczas 30 kilogramów i całkowicie zmieniła styl życia. W wywiadach opowiadała o szczegółach swojej diety, a równocześnie wydała trzy książki, w których opisała swoją drogę do szczupłej figury.

- Przyznam, że – jak każdemu – i mnie zdarza się ulegać kulinarnym grzeszkom. Chociaż słodycze mogą dla mnie nie istnieć, to mam słabość do lodów o smaku słonego karmelu. (...) Jem świadomie, trzymam dietę, detoksykuję organizm i prowadzę aktywny tryb życia. Ale efektu jo-jo zawsze należy się bać. On atakuje w momencie, kiedy zaczynamy zbaczać z wyznaczonej ścieżki, a organizm szaleje i odkłada w tkankach tłuszczowych zapasy - mówiła Karolina Szostak w wywiadzie dla "Vivy!".

Pawel Wodzynski/East News

Teraz dziennikarka pojawiła się na telewizyjnym wydarzeniu i momentalnie przykuła uwagę paparazzi. Wszystko przez wzgląd na swoją stylizację. Choć pół roku temu na wiosennej ramówce Karolina Szostak postawiła na czerń, a jej look nie zaskakiwał oryginalnością, tym razem postanowiła to odmienić. Znawczyni sportu zaszalała i zdecydowała się na połączenie bieli oraz błękitu. Jasną, asymetryczną sukienkę z dekoltem karo okryła oversize'ową marynarką w mocnym kolorze.

Pawel Wodzynski/East News

Uwagę w stylizacji Karoliny Szostak zwracały dodatki. Dziennikarka postanowiła "podkręcić" look srebrzystą torebką oraz mieniącymi się, delikatnymi sandałkami. Przypięła też do dwurzędowej marynarki niezwykle modny w mijającym sezonie dodatek, czyli materiałową różę w białym odcieniu. Wydawała się być w dobrym humorze, można więc wysnuć wniosek, że jest zadowolona ze swojego wyglądu i pokochała swoje ciało bez oddawania się rygorystycznym dietom.

