1 z 6

Karolina Szostak zachwyciła na gali Viva! Photo Awards 2016. Gwiazda Polsatu na tę okazję wybrała bardzo modny w tym sezonie aksamitny kobiecy garnitur w kolorze bordowym Marlu (Zobacz też: Gwiazdy pokochały aksamit! To gorący TREND tego sezonu! Modne sukienki... już od 69 złotych! ZDJĘCIA) , do tego dobrała czarne dodatki - klasyczne szpilki i kopertówkę.

Karolina, odkąd sporo schudła, uwielbia podkreślać swoje nowe kształty dopasowanymi kreacjami, które jeszcze bardziej ją wyszczuplają. I mimo że aksamit to dość ryzykowny materiał, bo może pogrubić, Karolinie to z pewnością nie grozi! Szostak wyglądała obłędnie i bardzo seksownie. Udowodniła tym samym, że nie trzeba odkrywać zbyt wiele, by uwodzić i wyglądać przy tym kobieco!

Zobacz więcej zdjęć w naszej galerii!

Zobacz też: Gwiazdy na gali VIVA! Photo Awards 2016: Szostak, Gojdź, Tadla i Kret, Kalczyńska i inni ZDJĘCIA